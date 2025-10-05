Una vaca se escapa en desfile de San Froilán y deja a una mujer grave y a una niña herida

La tradicional jornada festiva del San Froilán de Lugo se vio alterada por un suceso inesperado este domingo, cuando una vaca se escapó durante el desfile de ganado, causando momentos de gran tensión en pleno centro de la ciudad. El incidente dejó dos personas heridas, entre ellas una mujer en estado grave y una niña con lesiones leves, según informó El Progreso.

El suceso tuvo lugar en la Praza de San Marcos, donde el animal, aparentemente asustado por el bullicio y el sonido de las gaitas, rompió la cuerda que lo sujetaba y emprendió una carrera descontrolada por la zona. Los asistentes al desfile (una de las actividades más concurridas de las fiestas patronales) se vieron obligados a apartarse rápidamente para evitar ser embestidos.

Una mujer de 31 años resultó gravemente herida tras ser embestida por una segunda vaca que, asustada por el caos inicial, colisionó contra ella. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital Hula, donde quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos con una herida significativa en la cabeza.

Además del percance principal, una niña sufrió lesiones leves tras caer presa del miedo provocado por la estampida animal. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez, atendiendo a ambas víctimas en el mismo lugar de los acontecimientos.

La Policía Local y varios ganaderos lograron finalmente reducir y controlar al animal, evitando que el incidente derivase en una tragedia mayor. Las autoridades municipales confirmaron que se abrirá una investigación para determinar las causas exactas del suceso y reforzar las medidas de seguridad en futuras ediciones del desfile.

La organización lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, reiterando su compromiso con la seguridad del público. A pesar del incidente, las fiestas continuaron con normalidad una vez restablecida la calma en la zona.