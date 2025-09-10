Vueling dispara su oferta en Galicia tras la salida de Ryanair

Vueling refuerza de forma notable su apuesta por Galicia en la temporada de invierno. La compañía aérea ha anunciado que incrementará su capacidad en 76.700 asientos adicionales en Santiago de Compostela, lo que supone un total de 578.000 plazas, un 15% más que el año pasado.

Para dar respuesta a la elevada demanda prevista en el periodo navideño, incorporará un nuevo avión con base en Lavacolla entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, lo que permitirá operar más frecuencias y ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros.

Este aumento de la oferta se traducirá en 28 frecuencias semanales adicionales, que reforzarán especialmente las conexiones nacionales con Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante.

En el plano internacional, destaca la recuperación de la ruta Santiago-Zúrich (Suiza), que contará con tres vuelos semanales entre el 5 de diciembre y el 9 de enero, además de la continuidad de las conexiones con Londres (Inglaterra) y París (Francia), dos de los destinos europeos con mayor demanda desde el aeropuerto compostelano.

Respuesta tras los recortes de Ryanair

La decisión de Vueling se produce en un contexto de cambios en el mercado aéreo gallego. Apenas unos días después de que Ryanair anunciara el cierre definitivo de su base en Santiago, con la consiguiente reducción de rutas y frecuencias, Vueling ha decidido dar un paso al frente y cubrir parte de ese vacío.

La aerolínea catalana busca así consolidar su papel como uno de los principales operadores en Lavacolla durante la temporada de invierno, aprovechando la oportunidad de captar a los viajeros que hasta ahora recurrían a la compañía irlandesa. La salida de Ryanair de Santiago supuso la supresión de varias conexiones directas con ciudades europeas y una notable reducción de capacidad en vuelos nacionales.

Vueling también ha reforzado su operativa en Tenerife, donde alcanzará las 900.000 plazas de invierno, un 11% más que en 2024. Este incremento se traduce en 89.000 asientos adicionales y 25 frecuencias semanales extra, con más vuelos hacia Barcelona, Sevilla, Santiago, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao, Granada y Asturias, además de París.