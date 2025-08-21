Vueling reabre la ruta entre Santiago y Zúrich para la campaña de Navidad

Santiago de Compostela volverá a estar conectado con Suiza durante la próxima campaña navideña. La aerolínea Vueling ha anunciado que recuperará la ruta directa entre el aeropuerto de Lavacolla y la ciudad de Zúrich, que estará operativa desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026.

La compañía ha programado dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes, que permitirán a los pasajeros viajar de manera directa entre Galicia y la capital financiera helvética en una de las épocas del año con mayor demanda de vuelos.

Más allá del refuerzo en conectividad, la reapertura de esta ruta supone un impulso turístico para Compostela en un momento especialmente atractivo para la ciudad. La capital gallega se viste de Navidad con un programa cada vez más consolidado que combina mercadillos, iluminación en sus calles históricas y propuestas culturales y gastronómicas que hacen del destino un lugar atractivo tanto para visitantes internacionales como para los propios emigrantes gallegos que regresan a casa.

Atractivos navideños

Entre los grandes atractivos se encuentra el tradicional mercado de Nadal en la Alameda, con casetas de artesanía y productos gastronómicos gallegos, además de actividades para niños y espectáculos de calle. La plaza de Cervantes y las rúas del casco histórico se engalanan con iluminación navideña, mientras que en la Porta do Camiño se instala la pista de hielo que cada año atrae a cientos de familias.

La música también tiene un papel protagonista, con conciertos de corales en iglesias y auditorios, y no falta la tradición gastronómica, con la hostelería local ofreciendo menús especiales en torno al bacalao, el pulpo o los turrones de autor elaborados en pastelerías compostelanas.

La ruta a Zúrich cobra, asimismo, relevancia por la fuerte presencia de la diáspora gallega en Suiza, especialmente en los cantones próximos a la ciudad. Para muchas familias supone una oportunidad de reencontrarse en unas fechas señaladas, mientras que para los viajeros suizos la conexión directa facilita escapadas a un destino que une patrimonio, tradición y una oferta navideña en crecimiento.

En este sentido, la capital gallega busca consolidarse durante la temporada invernal como un polo de atracción complementario al Xacobeo o a la primavera-verano, tradicionalmente más fuertes en afluencia.

También con Málaga

Este anuncio se enmarca en la programación de invierno de Vueling, que también incluirá la reactivación de la conexión entre Málaga y Zúrich entre el 3 de diciembre y el 10 de enero, con dos frecuencias semanales —los miércoles y sábados—. Además, la compañía ha ampliado recientemente su red internacional con nuevos destinos desde Barcelona hacia Esauira (Marruecos) y Tirana (Albania).