Vuelve a suspenderse el juicio contra cuatro percebeiros furtivos en Baiona y A Guarda

El proceso judicial contra cuatro percebeiros furtivos de las localidades pontevedresas de Baiona y A Guarda se ha visto, de nuevo, pospuesto. El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, donde debía celebrarse la vista ayer martes, decidió suspenderla de nuevo, después de que ya se hubiera aplazado el pasado mes de abril.

Los acusados se enfrentan a una petición de la Fiscalía que solicita para cada uno de ellos una multa de 1.080 euros, además de la inhabilitación durante 11 meses para ejercer la caza, pesca o marisqueo, así como para portar armas durante el mismo período.

La acusación

Según informa Europa Press, el Ministerio Público les atribuye un delito continuado contra la fauna, basado en la práctica reiterada de extracción ilegal de percebe entre junio de 2018 y septiembre de 2021.

La acusación señala que los mariscadores actuaban sin contar con autorización, incumpliendo de forma sistemática los cupos de capturas, las tallas mínimas y las zonas reservadas, pese a estar bajo la gestión de las cofradías de Baiona y A Guarda.

Uno de los procesados llegó a ser interceptado en más de 70 ocasiones, en algunos casos incluso varias veces en la misma jornada.

Próxima fecha

El juicio ha quedado ahora fijado para los días 10 y 11 de diciembre, tras más de un año de espera y la suspensión previa.