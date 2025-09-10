La Xunta abre más de 1.300 plazas para obtener la certificación gallega en competencias digitales básicas

La transformación digital es uno de los retos de las sociedades contemporáneas, entre las cuales está, por supuesto, la gallega, y en ese camino la Xunta ha lanzado una nueva convocatoria de certificación en competencias digitales.

Hoy, el Diario Oficial de Galicia (DOG), publicó la oferta de 1.342 plazas libres para obtener el certificado ComDix en su nivel de iniciación, impulsado a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA).

El plazo de inscripción comenzará mañana y se prolongará hasta el próximo 24 de septiembre, pudiendo formalizarse en línea a través de la Red CeMIT. Esta convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y busca acreditar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para utilizar las tecnologías digitales en la vida personal, social y profesional.

Las pruebas se celebrarán los días 29, 30 y 31 de octubre en aulas CeMIT de 41 ayuntamientos gallegos. En la web oficial de la red CeMIT figura el calendario completo con los lugares, fechas y horarios de los exámenes.

Una vez concluido el plazo de inscripción, se publicará el listado definitivo de participantes, y en caso de quedar plazas vacantes se abrirá un turno extraordinario para adjudicarlas a los solicitantes en lista de espera.

Preparación y evaluación

Para preparar las pruebas, la propia red CeMIT pone a disposición de los aspirantes los contenidos online de teleformación, accesibles en su plataforma. El temario se ajusta al Marco Gallego de Competencias Digitales, que incluye 5 áreas de formación y 21 competencias específicas.

El examen consistirá en un cuestionario tipo test con entre 60 y 70 preguntas que evaluarán de forma integral esas 21 competencias. Superar la prueba dará acceso a la certificación oficial en nivel de iniciación, el primer paso acreditativo dentro del marco gallego ComDix.