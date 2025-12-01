La Xunta aprueba una OPE de 1.103 plazas para 2025, con 803 de acceso libre y 300 de promoción interna

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal el decreto de la oferta de empleo público de la Administración xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para el año 2025. En total, la OPE contará con 1.103 plazas, de las que 803 serán de acceso libre y otras 300 estarán reservadas a procesos de promoción interna.

Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que la convocatoria aplica la tasa máxima de reposición permitida por el Estado en los últimos presupuestos aprobados, los del año 2023.

Rueda destacó que esta oferta busca reforzar la Administración con más empleados públicos, garantizando, por un lado, la posibilidad de que cualquier persona que cumpla los requisitos pueda optar a un empleo fijo, estable y de calidad y, por otro, el derecho del personal funcionario a progresar profesionalmente dentro de la estructura autonómica.

Dentro de las 803 plazas de acceso libre, más de 370 corresponden a los principales cuerpos y escalas de la Xunta. La oferta incluye un número significativo de puestos para limpieza y cocina, así como para personal subalterno, cuerpos auxiliar (C2), administrativo (C1), de gestión (A2) y superior (A1).

También se incorporan nuevas plazas para las escalas de letrados, de finanzas en sus niveles superior y técnico, y para distintos perfiles de Administración general. Junto a estas vacantes, más de 380 se destinan a escalas de administración especial y, entre ellas, destacan las 138 vinculadas al servicio de prevención y defensa contra incendios forestales, de las que 124 corresponden a bomberos forestales y 14 a jefes de brigada.

La oferta se completa con nuevas plazas para auxiliares de cuidadores, agentes técnicos de gestión ambiental y personal auxiliar de cocina. Además, las entidades del sector público instrumental autonómico sumarán 38 plazas adicionales de acceso libre.

Las 300 plazas reservadas a promoción interna permitirán que personal funcionario de carrera acceda a puestos de mayor responsabilidad y retribución. En este bloque se incluyen oportunidades de ascenso en los cuerpos superior, de gestión, administrativo y auxiliar, así como dos plazas específicas para la escala de inspección de consumo.

El presidente de la Xunta subrayó también que la oferta de empleo público de 2025 incorpora una reserva del 11,7 % para personas con discapacidad, una cifra muy superior al mínimo legal del 7 %. Parte de esta reserva está orientada específicamente a personas con discapacidad intelectual, con el fin de facilitar su acceso a la función pública y avanzar en la igualdad de oportunidades.

Con esta OPE, la Xunta pretende consolidar plantillas, reforzar servicios esenciales, facilitar el relevo generacional y ofrecer nuevas oportunidades tanto a quienes aspiran a entrar en la Administración autonómica como a quienes ya forman parte de ella.