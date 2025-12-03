La Xunta elevará un 30% las ayudas para que los ayuntamientos rehabiliten edificios en desuso y los destinen a alquiler social

La Xunta de Galicia incrementará en un 30% las ayudas destinadas a que los ayuntamientos medianos y pequeños rehabiliten inmuebles municipales en desuso y los conviertan en viviendas públicas de alquiler social.

Así lo avanzó este miércoles el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante la sesión de control en el Parlamento de Galicia, en la que defendió que esta nueva convocatoria —que se aprobará este mismo mes en el Consello da Xunta— permitirá seguir ampliando la red de vivienda protegida en Galicia.

El mandatario autonómico recordó que el Gobierno gallego asumirá el 95% del coste de las obras de reforma y subrayó que todas las viviendas resultantes tendrán carácter protegido “para siempre”. Este incremento de apoyo público tiene como objetivo facilitar a los ayuntamientos con menos capacidad inversora la recuperación de patrimonio municipal abandonado, transformándolo en vivienda asequible en zonas donde la oferta es limitada.

“Las viviendas están construyéndose”

Durante su intervención, Rueda reiteró que la Xunta mantiene su compromiso de duplicar el parque público de vivienda a lo largo de esta legislatura, pasando de las 4.000 actuales a un total de 8.000. En este sentido, destacó que ya hay cerca de 3.000 viviendas “en marcha” en diferentes fases de ejecución, alcanzadas en apenas año y medio.

El presidente anunció además que las primeras viviendas nuevas se entregarán “a principios del próximo año”, citando de manera específica las 74 viviendas de Valdecorvos, en Pontevedra. “Vamos a seguir haciendo vivienda, cumpliendo compromisos”, afirmó, reivindicando la hoja de ruta autonómica en materia residencial.

Junto al incremento de las ayudas a los concellos, Rueda recordó otras medidas en marcha: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas protegidas, el blindaje del carácter social de toda vivienda pública construida, la creación de los Proyectos de Interés Autonómico residenciales —que reducen a la mitad los plazos para tramitar nuevo suelo protegido— y los programas de apoyo directo a ayuntamientos para construir o rehabilitar inmuebles municipales.

Críticas del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó con dureza contra las políticas de vivienda de la Xunta y acusó a Rueda de “jugar con las ilusiones de la gente” al anunciar que en 2028 habrá 4.000 nuevas viviendas públicas. La dirigente nacionalista tildó la previsión de “bulo” y reclamó alternativas como un plan de compra masiva de vivienda destinada a alquiler social, recordando que “solo en las ciudades gallegas hay 90.000 pisos vacíos”.

Pontón también denunció que con los gobiernos del PP “se perdieron 6.992 pisos de promoción pública” y lamentó la falta de cualificación permanente de la vivienda protegida. Además, reprochó al presidente haber acudido a la manifestación del pasado domingo en Madrid, convocada por Alberto Núñez Feijóo, mientras —según señaló— 22.680 personas continúan inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida en Galicia.

Para la líder nacionalista, el Ejecutivo autonómico ha optado por la “manipulación y la propaganda” en lugar de adoptar medidas estructurales que respondan a la urgencia del problema.