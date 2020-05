Los grandes chefs, de la solidaridad al reparto a domicilio

Los hermanos Sandoval aprovechan los días de confinamiento para preparar platos calientes destinados a alimentar a cientos de familias sin recursos que acuden al colegio Valle-Inclán, de San Blas, tuppers y ollas en mano, para alimentarse, mientras que Diego Guerrero, Nino Redruello y Juanjo López, entre otros, no dudaron en alistarse a la Ong de José Andrés en España. La cuestión es ir todos a una y ayudar como mejor saben: cocinando. Ángel León y Juan Lu Fernández idean recetas contundentes desde Aponiente para «Chefs for Spain», lo mismo que Carles Tejedor, en Barcelona. En Valencia cuentan con Germán Carrizo y Carito Lourenço y en Huelva, con Xanty Elías.

Viajar bien

Sin embargo, desde el lunes, y sin dejar atrás su labor solidaria, algunos se han metido en faena para crear conceptos de negocio diferentes a sus restaurantes. Es decir, para diseñar propuestas que viajen bien y lleguen a su destino en perfecto estado. Así, Nino Redruello, al frente del Grupo La Ancha, formado por cinco restaurantes en Madrid (dos locales de La Ancha, La Gabinoteca, LasTortillas de Gabino y Fismuler) más la sucursal de éste en Barcelona ha lanzado la marca Armando (www.escalopearmando.com) «parallenar el mundo de escalopazos, de ilusión y de buen rollo», dice. Además de éste, podemos pedir la tortilla trufada, de Las Tortillas de Gabino, las croquetas y su tocino de cielo. Iván Morales y Álvaro Castellanos fueron de los primeros en arrimar el hombro y ahora alternan esta labor con el «delivery». Lo mismo que Cristina Oria. Por suparte, Roberto Ruiz, de Punto MX, potencia la tienda «on line» LaChipotlera en la que adquirir sus salsas chipotle y de hoja santa fresca, además de alimentos procedentes de su huerto ecológico La Retamilla, en Navas de Oro (Segovia).

Incluso, ultima el «delivery”» lo mismo que los Sandoval, que el día 18 lanzan Coquetto Go, un dinámico servicio a domicilio de recetas alimentadasde productos sostenibles. En un principio, anuncian, repartirán la comida por el barrio de Chamberí. ¿Qué pedir? Los emblemáticos asados de la casa, como el cochinillo, el jarrete de cordero y de ternera y la carrillera asada. Platos que llegan todos con sus guarniciones para armonizar con una selección de ejemplares que anuncia la carta devinos de productores ecológicos, diseñada por Rafa. Y recordad,podéis pedir ya el emblemático cochinillo.

Javi Estévez, por su parte, ya ha dado luz verde a John Barrita at home by La Tasquería, así que no os privéis de su sándwich de pastrami y de los callos mientras que gracias a Safe Cruz, que ha creado El Lagar (by Gofio), podemos probar en casa la parpatana de atún rojo con mojo hervido. LuisArévalo ya tiene en marcha Kanoa, con un sus nigiris, sashimis y algún plato caliente, como ya lo hizo Ricardo Sanz hace semanas.

Los arroces de Berlanga, la tortilla de Casa Dani, los platos de vegetales de Aranjuez, de Atelier Casa José Home Service, la cocina fusión de A Gogo by Chifa o la tradición culinaria de Viridiana. ¿Lo último? Jorge Trifón se anima. Mientras, llamanos a Horcher para pedir su stroganoff a la mostaza, el goulash a la húngara y el icónico baumkuchen. La mesa está puesta.