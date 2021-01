La web latiendadelaceite.es duplica sus ventas en el canal digital impulsada por la nueva tendencia de consumo y la Navidad

La web latiendadelaceite.es ha logrado duplicar sus ventas de aceite de oliva virgen extra a través del canal digital en el último trimestre, coincidiendo con la nueva gestión impulsada por el empresario andaluz Cristian Tenorio que adquirió esta plataforma tras el verano para impulsarla aprovechando el auge del comercio electrónico.

Hay que tener en cuenta que el aceite de oliva virgen extra no era de los productos más demandados por el consumidor dentro de las ventas por internet. Sin embargo, el confinamiento ha cambiado toda la realidad del comercio electrónico, de forma que el aceite de oliva virgen extra ha encontrado su hueco para crecer en ventas dentro de este canal on line.

El aumento de la actividad comercializadora de la plataforma web latiendadelaceite.es se apoya en este cambio de tendencia, pero también en otras variables como la dinámica especial de este periodo de ventas navideño en el que crecerán las ventas por internet y en el enorme valor que ha adquirido el aceite de oliva virgen extra como regalo, ya sea personal, corporativo o de empresa.

La otra clave de este aumento de ventas es concentrar en una misma plataforma las mejores marcas y empresas españolas que comercializan aceite de oliva virgen extra premium, además de los AOVES más premiados, reconocidos y valorados por el cliente. En un plazo de 24 a 72 horas latiendadelaceite.es pone las botellas de aceite seleccionadas en la web en la dirección de entrega indicada en su pedido por el comprador.

El cliente encontrará en esta web un catálogo de aceites recomendados que incluye las marcas más reconocidas en el mundo, una selección de los mejores AOVES, propuestas de aceite de oliva virgen extra ecológico, las últimas novedades de aceites que salen al mercado y la opción de elegir la compra de estos aceites en estuches, lo que confiere un mayor valor a cada producto.

El cliente también puede acceder a la selección de estos aceites a través de las Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva Virgen Extra que operan en Andalucía. También está la opción de consultar aceites por cada una de las provincias andaluzas o seleccionando variedades concretas.

En cuanto a los formatos de comercialización presentes en latiendadelaceite.es destacan la posibilidad de adquirir botellas individuales, aunque la opción más demandadas son las compras de cajas con varias botellas de aceite de oliva virgen extra o los formatos de envases familiares en Lata o Botellas de PET de 5 litros.

Esta variedad de marcas de aceites y, sobre todo, de formatos disponibles con un acceso fácil y sencillo a compras de varias unidades de AOVES en un mismo y único pedido es uno de los valores más destacados de esta plataforma web, según detalla el nuevo responsable de latiendadelaceite.es Cristian Tenorio.

El otro tiene que ver con el cambio de mentalidad en el consumidor. “Notamos cada día con más fuerza que los consumidores eligen cada vez más los alimentos teniendo en cuenta el valor nutricional, el origen del mismo, las propiedades que aportas para la salud o la relación con el medio ambiente y el cambio climático. Y en esta línea de prioridades el aceite de oliva virgen extra gana terreno mes a mes, explica Cristian Tenorio.

Otro valor destacado es la posibilidad de que la compra de aceite en esta web sea un nuevo modo especial de realizar un regalo único. De hecho, las opciones de regalar estuches de aceites premium es uno de los productos con más demanda en estas fechas de Navidad dentro de esta plataforma web.

La Navidad, aliado del aceite de oliva virgen extra

Navidad y Reyes Magos se han convertido en un momento clave dentro de la comercialización de aceite de oliva virgen extra. Aceite de Oliva Virgen Extra: el regalo más saludable y sostenible según Interprofesional. Hay que tener en cuenta que desde noviembre llegan al mercado los “zumos de aceituna” recién exprimidos. Toda una explosión de aromas, sensaciones y sabores, ya que el AOVE contribuye a realzar el sabor de los alimentos, aportando mil y un matices que no dejarán indiferentes a nadie.

A esto se suman las propiedades saludables del aceite de oliva virgen extra gracias a su alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, los cuales cuando se utilizan en sustitución de grasa saturadas, ayudan a reducir el colesterol en la sangre. Asimismo, los aceites de oliva virgen extra aportan antioxidantes naturales como los polifenoles y la Vitamina E.

Además existe un gran número de variedades de AOVES que aporta todo un universo de matices, aromas, sabores, sensaciones, etc. Como aliño, para freír, en postres, en coctelería, etc. El Aceite de Oliva aporta un plus a cualquier plato. Más aún en Navidades, cuando todas las preparaciones deben quedar sabrosas y perfectas.

El cliente encontrará en esta web un catálogo de aceites recomendados que incluye las marcas más reconocidas en el mundo.

Navidad y Reyes Magos se han convertido en un momento clave dentro de la comercialización de aceite de oliva virgen extra. Aceite de Oliva Virgen Extra: el regalo más saludable y sostenible según Interprofesional.