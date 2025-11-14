Abiertas las candidaturas de los IV Premios Restaurante con Esencia

American Express abre el plazo de candidaturas para la cuarta edición de los Premios Restaurante con Esencia, una iniciativa que se consolida como una cita imprescindible para el reconocimiento del talento gastronómico y la excelencia culinaria en España. Esta cuarta edición reafirma el compromiso de la compañía con la restauración, un sector fundamental tanto desde el punto de vista cultural como económico, que refleja la diversidad, la creatividad y la pasión que caracterizan a la gastronomía española.

Los galardones, creados con el objetivo de poner en valor el trabajo de los profesionales que, día a día, aportan calidad y autenticidad a la mesa, se han convertido en un referente dentro del panorama culinario nacional. Año tras año, los Premios Restaurante con Esencia destacan aquellos proyectos que, más allá del éxito gastronómico, representan una forma de entender la cocina como una experiencia que combina tradición, innovación, sostenibilidad y servicio.

El jurado de esta edición estará compuesto por tres figuras de reconocido prestigio en el ámbito gastronómico y hostelero. Rafa Zafra, chef y propietario del restaurante Estimar en Barcelona y Madrid, así como del restaurante Jondal en Ibiza, ejercerá como presidente del jurado. Zafra, uno de los cocineros más respetados del panorama nacional, es conocido por su defensa del producto del mar y su estilo de cocina elegante y sincero. Le acompañarán Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, institución que representa a más de 300.000 establecimientos de restauración en todo el país, y Amaya García Ortiz de Jocano, redactora jefa de Metrópoli, Viajes y Yo Dona, tres publicaciones que marcan tendencia en el ámbito gastronómico y cultural.

El periodo oficial de presentación de candidaturas permanecerá abierto del 11 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026, tiempo durante el cual los restaurantes interesados podrán presentar su propuesta y optar a ser reconocidos entre los mejores del país. Podrán participar establecimientos ubicados en cualquier punto de España, sin importar su tamaño o ubicación, siempre que cumplan con los criterios establecidos en las bases del certamen.

Al igual que en ediciones anteriores, los premios se estructuran en dos grandes categorías, que reflejan dos dimensiones esenciales de la gastronomía actual. La primera, «Restaurante con Esencia Innovadora», está dirigida a aquellos locales que destacan por su capacidad para reinterpretar la tradición culinaria desde una mirada contemporánea. Esta categoría busca reconocer la creatividad, la valentía y la capacidad de los chefs y equipos que apuestan por nuevas técnicas, ingredientes o experiencias gastronómicas sin perder la esencia que define su identidad.

La segunda categoría, «Restaurante con Esencia Sostenible», pone el foco en aquellos proyectos que promueven un modelo de restauración responsable. Se valorarán aspectos como el uso de productos locales y de temporada, la reducción del desperdicio alimentario, la eficiencia energética y, también, la colaboración con productores de proximidad. Con ello, American Express quiere subrayar la importancia de la sostenibilidad como un valor indispensable para el futuro del sector.

Cada una de estas dos categorías se dividirá, a su vez, en dos subcategorías en función del precio medio por comensal: inferior o superior a 50 euros. De esta manera, se pretende dar cabida tanto a restaurantes de alta gastronomía como a propuestas más asequibles que destacan por su autenticidad y calidad.

En total, el jurado seleccionará cuatro restaurantes ganadores y ocho finalistas, que serán homenajeados en una gala que se celebrará en Madrid en 2026.

Durante esta ceremonia, que reunirá a chefs, críticos, empresarios y representantes del sector, se rendirá tributo a quienes contribuyen cada día a mantener viva la esencia de la cocina española. Será una ocasión para celebrar la diversidad de estilos, influencias y sensibilidades que hacen de España una potencia gastronómica reconocida internacionalmente.

Para Julia López, Vicepresidenta y Directora General del área de Establecimientos de American Express para Europa continental, estos premios son una forma de reafirmar el compromiso histórico de la compañía con el sector hostelero:

«Cada restaurante guarda una historia única. Con los Premios Restaurante con Esencia queremos dar visibilidad a quienes enriquecen la gastronomía española. Para American Express, apoyar al sector hostelero es más que un compromiso: es reconocer el esfuerzo de los pequeños y medianos negocios y ayudarles a seguir siendo motores económicos de nuestras ciudades».

Con iniciativas como esta, American Express impulsa la proyección de los restaurantes españoles, contribuyendo a su visibilidad y fortalecimiento en un momento en el que la gastronomía se ha convertido en un elemento clave para el turismo, la cultura y la economía nacional. Además, los premios suponen una oportunidad para destacar buenas prácticas que inspiran al conjunto del sector a seguir evolucionando hacia modelos más sostenibles, inclusivos e innovadores.

Los restaurantes interesados en participar pueden presentar su candidatura a través de la página web oficial de los premios, donde encontrarán toda la información relativa a las bases, criterios de selección y proceso de inscripción. Las candidaturas permanecerán abiertas hasta el 4 de enero de 2026.

Con esta cuarta edición, American Express reafirma su propósito de apoyar a los profesionales que, con esfuerzo y creatividad, contribuyen a que la gastronomía española siga siendo una de las más admiradas del mundo, manteniendo siempre viva su auténtica esencia.