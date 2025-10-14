Alta Alella estrena nueva identidad: Art Laietà

Tras más de tres décadas de trayectoria familiar, la bodega de Alella impulsada por la familia Pujol-Busquets Guillén inicia una nueva etapa bajo el nombre Art Laietà. El proyecto nace con la voluntad de poner en valor el arte de hacer vino como oficio y el vínculo profundo con el territorio, recogiendo la esencia de los vinos y cavas elaborados desde 1991. “El vino es cultura, paisaje y emoción. Art Laietà es un homenaje al territorio que nos ha visto crecer y a las generaciones que nos precedieron: los layetanos ya cultivaban viñas en estas tierras hace más de 2.000 años”, explica Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta de la bodega. “Es también una forma de expresar nuestra manera de entender el vino: con responsabilidad y compromiso con la tierra.”

El cambio de nombre representa una evolución natural en la historia de la bodega. “No es un punto y aparte, sino la continuidad de una forma de hacer basada en la personalidad, la sostenibilidad y la autenticidad”, destaca Josep Maria Pujol-Busquets, su fundador. La nueva marca agrupa bajo un mismo paraguas todos los vinos y espumosos elaborados en la finca: desde los vinos amparados por la DO Alella y la DO Cava hasta los vinos naturales del Celler de les Aus, un proyecto pionero en la elaboración de vinos sin sulfitos y de mínima intervención.

El nuevo logotipo de Art Laietà marca el paso natural del proyecto familiar hacia una identidad más auténtica, artesanal y arraigada al origen. Bajo los conceptos “Artesanía y origen”, la bodega pone en valor la creatividad, el oficio y el territorio que dan sentido a cada vino. Las nuevas etiquetas, inspiradas en distintos lenguajes artísticos (acuarela, grabados o ilustración), expresan una mirada personal sobre los viñedos, el mar y el sauló. Una nueva etapa que entiende el vino como una forma de expresión cultural.

Tras los últimos años marcados por la sequía, la vendimia 2025 ha llegado como una recompensa. Una primavera generosa en lluvias y un verano seco y saludable han permitido un desarrollo óptimo de la vid y de la uva, con una maduración homogénea y aromas concentrados. Los resultados apuntan a una añada excepcional, tanto por volumen como por expresión y equilibrio en los vinos.

En 2006, la bodega elaboró Bruant, el primer cava sin sulfitos de la DO Cava. Desde entonces, esta filosofía se ha convertido en uno de los pilares de la casa. Este 2025, la familia celebra 20 años de vendimias sin sulfitos, un hito reconocido con el Premio a la Mejor Iniciativa Joven en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, otorgado por un jurado formado por BBVA y El Celler de Can Roca. “Hacer vinos sin sulfitos fue una apuesta arriesgada, pero creemos que el futuro del vino pasa por la transparencia y la mínima intervención”, recuerda Mireia. “Hoy, estos vinos son el mejor reflejo de nuestra manera de trabajar y de nuestro territorio.”

Ubicada en el corazón del Parque Natural de la Serralada de Marina, a pocos kilómetros de Barcelona y con vistas al Mediterráneo, Art Laietà consolida su modelo de viticultura ecológica y sostenible. En 2023, la bodega anunció una inversión de 2,5 millones de euros destinada principalmente a la adquisición de nuevas hectáreas de cultivo en Alella y Tiana.

Actualmente cuenta con 68 hectáreas de viñedo propio y prevé alcanzar más de 80 hectáreas en 2028, con una inversión continua en la recuperación de viñas históricas y variedades tradicionales como la Pansa Blanca (Xarel·lo) y la Mataró (Monastrell).

Las nuevas plantaciones permitirán aumentar las reservas de largas crianzas de la bodega, reforzando la calidad y el futuro de sus vinos y cavas. “Cada nueva viña que plantamos es una forma de garantizar el futuro de la viticultura”, subraya Josep Maria.

Mireia concluye: “Los viticultores cultivamos la tierra, la cuidamos y la ordenamos: tenemos una responsabilidad social y ambiental. Nuestras viñas actúan como cortafuegos naturales, protegiendo el entorno y preservando la biodiversidad que da vida e identidad a nuestro paisaje.