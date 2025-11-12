La Bodega Marqués de Vargas apuesta por el talento de Graciela Palacios como su nueva enóloga

La bodega Marqués de Vargas (La Rioja) anuncia el nombramiento de Graciela Palacios como enóloga y directora técnica, apostando por el talento interno y la continuidad. Palacios asume el relevo de Ana Barrón, figura que ha sido esencial en la historia de la bodega y una profesional referente del sector.

Graciela Palacios forma parte de una nueva generación de enólogas, comprometida con la excelencia profesional, la sostenibilidad en la gestión del viñedo y la autenticidad a la hora de definir la personalidad de los vinos.

La bodega informa que su formación académica le llevó a cursar estudios de Enología y Viticultura en la Universidad de La Rioja, formación que ha complementado posteriormente con un Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola. El desarrollo de su carrera profesional se ha enriquecido con estancias en el extranjero. De hecho, su experiencia internacional le ha llevado a conocer en profundidad los viñedos de Italia o Brasil, consolidando su conocimiento en la elaboración de vinos tintos de largas crianzas, precisamente la especialidad de la bodega Marqués de Vargas.

Nacida en Salamanca, ha vivido siempre en la localidad riojana de Fuenmayor. Su familia está vinculada al mundo de la enología y la viticultura, por lo que Graciela creció “entre viñedos y barricas”, y así fue cómo desde joven descubrió su pasión por el vino. “Entre mis primeros recuerdos está pisar uvas y descubrir la magia del mosto transformándose en vino. Vi en mi padre la felicidad de quien trabaja en lo que ama y su ejemplo despertó en mí una pasión que hoy es mi vocación”, afirma Palacios.

Graciela se incorporó a Marqués de Vargas en 2024 como parte del equipo dirigido por Ana Barrón, a quien considera su gran referente profesional y mentora. “Trabajar junto a Ana ha sido un gran privilegio. Ella ha sido una de las grandes enólogas de España y, junto a ella, he aprendido a entender y observar el alma del viñedo, y a elaborar vinos con el corazón, que es lo que realmente marca la diferencia en este trabajo. De Ana siempre recordaré una de sus máximas: que cada decisión técnica debe estar guiada por el criterio profesional, la sensibilidad y la coherencia; hay que pensar en el futuro”, señala.

Sobre su nueva etapa en Marqués de Vargas, Graciela destaca la responsabilidad de dirigir un proyecto con historia, alma y propósito. “Asumir la dirección técnica de Marqués de Vargas y aportar mi visión, es un reto que adquiero con mucha ilusión, con un profundo agradecimiento y con gran sentido de la responsabilidad. Continúo la visión de Ana sobre el viñedo, adquiero su compromiso con la excelencia y miro al futuro con una filosofía compartida, que es la propia esencia de la casa: elaborar vinos de larga guarda que hablen de nuestra tierra -Rioja- y que representen nuestro viñedo -la Hacienda Pradolagar. Vinos elegantes, profundos y con carácter, que han hecho de Marqués de Vargas una referencia”, comenta la enóloga.

Por su parte, Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas ha subrayado que "estamos muy ilusionados con que la figura de la nueva enóloga sea una persona de la casa, que conoce nuestros valores y que aportará una mirada fresca y pasión a Marqués de Vargas. Graciela ha demostrado talento, madurez y humildad. Ella dará continuidad al proyecto que lideraba nuestra querida Ana Barrón, quién compartió con Graciela sus conocimientos, su filosofía en el trabajo y su forma tan especial de entender el vino”.

Con este nombramiento, la bodega reafirma su apuesta por el talento y la continuidad para seguir elaborando vinos con elegancia, carácter y profundidad, manteniendo intactos los valores que han hecho de Marqués de Vargas una referencia en Rioja.