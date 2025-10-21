Comida “honesta, sencilla, sabrosa y viajera”... y miles de burbujas unidas en Madrid

El restaurante BARCO7, La Burbujería cumple 4 años con la misma ilusión que en sus inicios. Tradición, honestidad, gran producto y servicio impecable son los adalides de este restaurante que gusta mucho a madrileños y a los miles de extranjeros que visitan el centro de Madrid. Las burbujas son claras protagonistas y es que una gran propuesta sólida merece un gran compañero de viaje con más de 60 referencias de todo el mundo.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con una calificación de 4.8 en Google y 4,9 en Trip Advisor -lo que atrae a los turistas que buscan propuestas atractivas- se ha consolidado en el panorama gastronómico de la capital como un restaurante de referencia para los que les gusta comer (y beber) y hacerlo muy, pero que muy bien.

Hernán González es el chef al frente de este particular proyecto. Alumno aventajado del gran Abraham García (Restaurante Viridiana) con el que trabajó durante 3 años, Hernán oferta una propuesta que mezcla ingredientes internacionales en recetas sencillas, sin alharacas ni artificios, pero que muestran toda su personalidad. Una cocina que él mismo define como “honesta, sencilla, sabrosa y viajera”. Una cocina que se inspira en la tradición pero a la que Hernán le da un giro y reinterpreta para asombro de los comensales.

Algunos de sus platos más icónicos son el Humus de Garbanzos de Cocido, los Tacos de Ropa Vieja, las Bravas del sudeste asiático, las Croquetas porteñas, inspiradas en las famosas Empanadas Argentinas, Ajoblanco de anacardos con Torreznos y uvas, Carrillada a la cerveza negra, las Mollejas de ternera o los Tuétanos asados, pero a todos ellos se les suman sugerencias del día.

Las burbujas son clave en este proyecto, y es que Hernán cursó Sumillería en la Cámara de Comercio de Madrid llegando a ser uno de los tres mejores de su promoción. Él tenía claro que los Champagnes, Cavas, Crémant o espumosos en general ocuparían la gran parte de su carta de bebidas y, a día de hoy, encontramos en ella más de 60 referencias tan relevantes y originales como Alta Alella Mirgin Laieta (de gran frescura), Gramona III Lustros (complejo clasicismo), Bermejo Malvasía volcánica (con marcada presencia de ese suelo de Lanzarote tan especial), L´O de L´Origan (original coupage y crianza), Cuvee Laetitia (60 meses), Marteaux “Terre d´Origin (200 meses) que alternan con otros vinos tranquilos -más de una decena por copas- de diferentes Denominaciones de Origen de España y del mundo, con querencia por los pequeños productores. Especial atención merece también el capítulo dedicado a los vinos generosos. También ofrece una selección de aguas con gas, cervezas y diferente cócteles.

Nada más entrar nos encontramos una pequeña barra que da paso a un espacio divido en dos áreas una de las cuales puede cerrarse para grupos. La decoración es de lo más ecléctica mezclando un estilo industrial algo retro y cierto aires casual. Un local ameno que se disfruta con los cinco sentidos.

Pero La Burbujería no sólo destaca por su excelente gastronomía sólida y líquida, sino que su equipo de sala, de lo más profesional y atento, complementa a la perfección esta propuesta; Además, la relación calidad-precio es apta para todos los bolsillos, algo a tener muy en cuenta hoy en día.

Está claro que no sólo de comer y beber vive el hombre y en BARCO7, La Burbujería lo saben. Por ello durante la semana acogen charlas de la Asociación de Directores de Casting, en sus paredes exponen obras de artistas locales y son la sede de un club de lectura entre otras actividades que se van sucediendo.

Barco, 7. Madrid. Tel.: 91 813 57 91. Horarios: Lunes a Jueves: de 19:00 a 23:30. Viernes: de 19:00 a 00:00. Sábado y Domingo: de 13:30 a 15:30 y de 19:00 a 23:30. Precio Medio: 45 euros.