sección patrocinada

Cuatro manos de estrellas Michelin brillan en el Real Casino de Madrid

Paco Roncero e Ignacio Echapresto protagonizan una cena exclusiva en la Montagud Experience Madrid, una noche que reunió a nueve estrellas Michelin en la capital

Todos los participantes de Montagud Experience Madrid en el Casino de MadridCedida
El Real Casino de Madrid ha sido esta noche el escenario de una cita gastronómica única: la Montagud Experience Madrid. Organizada por la emblemática editorial Montagud, el evento reunió a algunos de los nombres más destacados de la alta cocina española en una celebración de talento, creatividad y excelencia. Con más de un siglo de historia, Montagud —fundada en 1906— quiso rendir homenaje a los profesionales que han marcado el año en el mundo gastronómico. En total, nueve estrellas Michelin se dieron cita para compartir experiencias, coloquios y una cena inolvidable con solo 60 comensales privilegiados.

Entre los asistentes y participantes destacaron Ramón Freixa, Mario Sandoval, Paco Roncero, Ignacio Echapresto, Óscar Velasco, Sacha Hormaechea, Ricardo Vélez (Moulin Chocolat) y Antonio García (Panem), reconocidos como referentes en cocina, pastelería y panadería. La noche culminó con un menú degustación a cuatro manos, creado por Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante) e Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo). Un espectáculo culinario maridado con vinos seleccionados que puso el broche de oro a esta velada exclusiva.

Javi Antoja, Paco Roncero y Mario Sandoval
Javi Antoja, Paco Roncero y Mario SandovalCedida

El evento fue conducido por Javi Antoja de la Rosa, editor de Montagud y una de las voces más influyentes de la comunicación gastronómica en España, quien destacó el compromiso de la editorial con la innovación y el reconocimiento al talento culinario.Una noche de sabor, homenaje y estrellas, que volvió a situar a Madrid como epicentro de la gastronomía nacional.

