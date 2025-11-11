Cuatro manos de estrellas Michelin brillan en el Real Casino de Madrid

El Real Casino de Madrid ha sido esta noche el escenario de una cita gastronómica única: la Montagud Experience Madrid. Organizada por la emblemática editorial Montagud, el evento reunió a algunos de los nombres más destacados de la alta cocina española en una celebración de talento, creatividad y excelencia. Con más de un siglo de historia, Montagud —fundada en 1906— quiso rendir homenaje a los profesionales que han marcado el año en el mundo gastronómico. En total, nueve estrellas Michelin se dieron cita para compartir experiencias, coloquios y una cena inolvidable con solo 60 comensales privilegiados.

Entre los asistentes y participantes destacaron Ramón Freixa, Mario Sandoval, Paco Roncero, Ignacio Echapresto, Óscar Velasco, Sacha Hormaechea, Ricardo Vélez (Moulin Chocolat) y Antonio García (Panem), reconocidos como referentes en cocina, pastelería y panadería. La noche culminó con un menú degustación a cuatro manos, creado por Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante) e Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo). Un espectáculo culinario maridado con vinos seleccionados que puso el broche de oro a esta velada exclusiva.

Javi Antoja, Paco Roncero y Mario Sandoval Cedida

El evento fue conducido por Javi Antoja de la Rosa, editor de Montagud y una de las voces más influyentes de la comunicación gastronómica en España, quien destacó el compromiso de la editorial con la innovación y el reconocimiento al talento culinario.Una noche de sabor, homenaje y estrellas, que volvió a situar a Madrid como epicentro de la gastronomía nacional.