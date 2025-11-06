Diseño artesanal para Bodegas Montecillo

Esta Navidad, la pasión por el buen vino y el diseño se dan la mano en una exclusiva colaboración entre Bodegas Montecillo, la tercera bodega más antigua de la DOCa Rioja, y ACTOS, la firma especializada en piezas de diseño artesanal. Juntas han creado un regalo que promete conquistar tanto la vista como el paladar: un pack edición limitada que incluye una botella de Bodegas Montecillo Edición Limitada 2019, acompañada de un elegante posabotellas y cuatro posacopas diseñados en exclusiva para la ocasión, inspirándose en la bodega centenaria.

El trabajo manual y los elegantes estampados atemporales de ACTOS dialogan con la calidad de la materia prima y la tradición vinícola de Bodegas Montecillo, dando vida a una colaboración fruto del cuidado a los detalles, la paciencia y el amor por hacer las cosas bien. Desde la selección de la mejor arcilla y las uvas más nobles, hasta los procesos artesanales que intervienen en el horneado de la cerámica y el reposo del vino en barrica, cada elemento de este pack refleja una misma filosofía: la dedicación al tiempo y al oficio. Un pack pensado para conquistar a quienes disfrutan de la gastronomía en todas sus formas, ya sea saboreándola o preparando una mesa digna de celebrarla.

Bodegas Montecillo Edición Limitada 2019 es una de las referencias más personales de la bodega riojana, reinterpretando a través de su exquisito líquido más de un siglo y medio de legado. Elaborado con Tempranillo y Graciano, las dos variedades de uva más ancestrales de la DOCa Rioja, combina la expresividad de Rioja Alta y la potencia de Rioja Oriental para ofrecer un vino de gran profundidad y equilibrio. Criado durante 20 meses en barricas mixtas de roble, presenta un color rojo picota intenso con ribetes azulados y una nariz afruta­da, con matices minerales, notas de caoba y toques de toffee. En boca es amplio y elegante, con recuerdos de ciruela madura y regaliz negro.

A este vino le acompaña un posabotellas y cuatro posacopas a juego. Las cinco piezas son producto de un proceso artesanal largo, complejo y creativo realizado de forma completamente manual por maestros alfareros. Su diseño ha sido creado en exclusiva para esta edición limitada utilizando colores que evocan el alma de Bodegas Montecillo. A esto se suma un estampado que combina líneas clásicas con un toque contemporáneo, una extensión también de la visión compartida de la bodega centenaria y la marca de cerámica.

El resultado es un pack único que se convertirá en el centro de todas las conversaciones estas cenas navideñas. La colaboración entre Bodegas Montecillo y ACTOS estará disponible a partir del 15 de noviembre a través de la web de ACTOS y en Bodegas Montecillo (Ctra. Fuenmayor, km. 3, Navarrete, La Rioja).

El pack tendrá un precio de 140 euros y estará disponible hasta agotar existencias.