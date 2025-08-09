Dónde hace check in Franchesko Vera... En El Chaflán (Zaragoza), porque es el lugar idóneo "para tomar un vermut con unos vinagrillos y unos pinchos"

Pone en valor el recetario aragonés, pero su personalísima cocina en Gamberro (restaurantegamberro.es) también se alimenta de otras foráneas, en especial de la asiática y de la iberoamericana. Franchesko Vera arriesga con un único menú, con 17 elaboraciones (70 euros), para cuya preparación se basa en tres pilares claros: producto, técnica y concepto, «que desarrollamos de forma creativa y bajo un estilo muy personal. Nos gusta divertirnos nosotros y también al comensal. No creemos en las fronteras, así que intentamos que viaje desde Aragón», dice. Llegada esta temporada, su culinaria es fresca y ligera: «Acentuamos ligeramente los picantes y los contrastes ácidos para neutralizar las grasas y algunos sabores contundentes. Nuestra cocina tiene mucho color, pero en verano se multiplica al apoyarnos en vegetales, frutas, hierbas, brotes y flores. Cada semana, Rafa Monge, de Cultivo Desterrado, nos manda lo mejor de lo que ha iluminado el sol de Sanlúcar». ¿Qué comer? Alcachofa girasol y sus pétalos, ajoblanco de sus pipas y sorbete de horchata, piña y miso, cacahuetes frescos cocinados en un curry rojo con presa ibérica, piparras y mostaza fresca y los tomates del Navazo con su agua fermentada, ostra y nieve de saúco yodado.

Enigma y Noor

Franchesko confirma que son dos los restaurantes que «más me han hecho pensar y meditar sobre lo que pasa en la mesa, a pesar de ser muy diferentes entre sí. Vanguardia vs historia». Se refiere a Enigma (Barcelona), de Albert Adriá, y Noor (Córdoba), de Paco Morales: «Son dos conceptos a los que acudir solo para centrarte en la filosofía de su cocina y en la técnica de ambos», añade. Al preguntarle por un lugar fuera del circuito que le vuelva loco, pone en el mapa Can Paquita, en la carretera camino al Delta del Ebro, en un pueblito llamado Poble Nou del Delta, famoso por su cocina casera y de proximidad: «Hacen unos arroces para quitarse el sombrero. Bueno, la gorra en mi caso. Me gusta comer la anguila, las ortiguillas y el marisco local». Asimismo, menciona dos mesas que considera imprescindibles para disfrutar del mejor producto ante unas vistas impresionantes. Una se encuentra, a su parecer, en El Culler de Pau, el templo de Javi Olleros, en El Grove, y la segunda, en Fifty Seconds, en Lisboa. Tiene pendiente hacer varias escapadas y fuera de nuestras fronteras, tiene claros dos destinos: Alchemist y Jordnær, mientras que aquí también quiere visitar a varios de sus colegas, entre ellos, a Quique Dacosta, en Dénia, a Pedrito Sánchez, al frente de Bagá (Jaén), y a Sara Peral y Jorge Muñoz, en Osa (Madrid). Todos somos muy de bares, así que nos anima a conocer El Chaflán (Zaragoza), un lugar idóneo para tomar un vermut con unos vinagrillos y unos pinchos. Si se escapa a la playa, tira hacia el Delta del Ebro y cuando quiere relajarse entre montañas, otra opción es subir al Pirineo siempre con un bocata de pan caliente y crujiente con pastrami, mucho queso fundido, rúcula y una mayonesa picante de salsa XO. Al referirse a sus productos favoritos de verano, «son muchos», dice: «Si los veo en una carta, sé que voy a tomar tomates, cacahuetes frescos, sardinas, bonito y los túnidos en todas sus formas. ¡Ah! Y crustáceos de cualquier forma». Le entusiasman las sopas frías… (gazpachos, salmorejos, ajoblancos, aguachile...): «El gazpacho, me gusta hacerlo con tomate verde y encurtidos y el ajoblanco, cambiando la almendra por otro fruto seco y jugar con los aceites». Por último, a quien le visita, le recomienda adquirir algún embutido, queso, unos tomates de Barbastro, vino, un buen aceite e, incluso, una pierna de ternasco y una mata de borraja.