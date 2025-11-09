Ediciones especiales de Moët & Chandon Brut Impéria y Brut Impérial Rosé

Ya están disponibles los estuches de edición especial de Navidad de Moët & Chandon. Este año, la Maison celebra al máximo el arte de celebrar y compartir, con las ediciones en rojo de Moët & Chandon Brut Impérial (44,95 €) y Moët & Chandon Brut Impérial Rosé (58,55 €).

Moët Impérial es el champán emblemático de la Maison. Creado en 1869, encarna el estilo único de Moët & Chandon, un estilo que se distingue por su brillante carácter afrutado, su paladar seductor y su elegante madurez.