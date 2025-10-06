Este es el restaurante asiático favorito de los Reyes: ubicado en Aravaca y con precios económicos

En Madrid abundan los lugares de moda, pero pocos pueden presumir de tener entre sus comensales a los Reyes de España. El restaurante Chen, situado en el barrio residencial de Aravaca, ha llamado la atención tras una reseña publicada por la creadora de contenido gastronómico @caminomchef11, quien lo visitó recientemente y reveló un detalle que pocos conocían: Felipe VI y la reina Letizia son clientes habituales.

Según contó la influencer, el personal del restaurante confirmó que, cada vez que los monarcas reservan, el local cierra por completo para garantizar su privacidad. No se trata de una colaboración ni de una invitación especial: la pareja real paga la cuenta como cualquier otro cliente, manteniendo así la discreción y naturalidad que caracteriza a sus escapadas gastronómicas.

De Aravaca al paladar real

Ubicado en una zona tranquila del noroeste de Madrid, Chen es un restaurante asiático que sorprende por su equilibrio entre calidad, variedad y precio. Su carta reúne especialidades cantonesas, japonesas, vietnamitas y tailandesas, lo que lo convierte en una parada ideal para los amantes de la cocina oriental.

En su vídeo, la creadora destaca platos como los sushis y makis recién preparados, los currys aromáticos y el teppanyaki hecho al momento, además de una selección de sopas, arroces y fideos elaborados con ingredientes frescos. También resalta la atención amable del personal y la limpieza del local, factores que -junto a su ambiente discreto- explican por qué el lugar se ha ganado un hueco en la agenda real.

Alta calidad, precios accesibles

Uno de los detalles que más sorprendió a la creadora fue el precio: menús completos desde 13 y 16 euros, que incluyen opciones de sushi y teppanyaki. "De verdad, merece muchísimo la pena. Una gran recomendación. Yo seguro que volveré", comentó en su reseña, que rápidamente se viralizó en redes.

Una experiencia de lujo sin ostentación

La visita de los Reyes no es un hecho aislado. En los últimos años, tanto Felipe VI como Letizia han apostado por planes discretos y familiares, alejados del protocolo y las cenas oficiales. Restaurantes de cocina internacional, librerías, o cines de versión original suelen estar entre sus preferencias.

En el caso de Chen, la elección refleja una tendencia creciente entre las élites europeas: buscar experiencias auténticas, relajadas y con atención al detalle, más que grandes gestos de ostentación.