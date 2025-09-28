Gordon Ramsay, chef: "En Estados Unidos, los vinos más buscados son los españoles"

El chef británico Gordon Ramsay ha vuelto a mostrar su admiración por la gastronomía española, esta vez con especial atención a los vinos, a los que calificó como "una de las joyas escondidas del mundo".

El presentador de Hell’s Kitchen y de la versión británica de MasterChef no es ajeno a la cocina española. En más de una ocasión ha elogiado productos como la carne gallega, a la que considera la mejor del mundo por encima de referentes internacionales como el Wagyu japonés o el Angus. Esta cercanía con la cultura culinaria del país le ha llevado a experimentar también con el otro gran pilar de la mesa española: el vino.

Durante una conversación con la revista Esquire, Ramsay destacó que, aunque muchos aficionados se centran en los jereces, la viticultura española ofrece un abanico mucho más amplio y de gran calidad. Recordó además que en Estados Unidos algunos de los vinos más solicitados proceden de España, una muestra de la creciente proyección internacional del sector.

El chef relató también una experiencia personal que refuerza su vínculo con esta tradición: la visita al prestigioso viñedo Vega Sicilia, en la Ribera del Duero, con motivo del cumpleaños de su amigo David Beckham. Según explicó, el recorrido por los viñedos y la posterior cata marcaron un recuerdo imborrable en él.

Para Ramsay, la fuerza de los vinos españoles radica en su discreción y autenticidad. Mientras que otras regiones vitivinícolas hacen gala de su fama, considera que las bodegas españolas dejan que sea el propio producto y, en particular la etiqueta, la que hable por sí sola. En sus propias palabras, no es necesario presumir para captar la atención de los amantes del vino: basta con abrir una botella y dejarse llevar por la experiencia.

Las declaraciones del chef confirman la consolidación del vino español en el panorama global. Con denominaciones de origen tan diversas como Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas o Priorat, el sector se mantiene como uno de los motores de la gastronomía nacional.