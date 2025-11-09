Sección patrocinada por
Encuentro
Gran éxito del XI Salón Bodegas del Siglo XXI de Calduch Comunicación
Las últimas novedades vinícolas españolas
El lunes pasado se celebró en el Hotel Intercontinental de Madrid el XI Salón Bodegas del Siglo XXI, donde se presentaron las últimas novedades vinícolas españolas de la mano de Enrique Calduch. Bodegueros, sumilleres, enólogos, periodistas y algún canapero llenaron los salones.
Las bodegas participantes fueron:
- FAMILIA TORRES
- JEAN LEÓN
- VIÑAS FAMILIA GIL
- SEI SOLO BODEGAS Y VIÑEDOS
- VALDECUEVAS
- BODEGA DEL MONGE-GARBATI / VIÑA ANE
- VINS MIQUEL GELABERT
- BODEGA SA CABANA
- BODEGAS BAIGORRI
- BODEGAS GRANBAZÁN
- JESÚS MADRAZO WINES
- MASAVEU BODEGAS
- GRUPO LA RIOJA ALTA, S.A.
- BODEGAS LAN
- SOGRAPE
- RAMÓN BILBAO
- MAR DE FRADES
- CRUZ DE ALBA
- BODEGAS VETUS
- BODEGAS VEGANZONES
- J. GARCÍA CARRION
- COTO DE CALERUEGA
- BODEGA TINTORALBA
- BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES
- MUGA
- PARIENTE TRADICIÓN FAMILIAR
- ALTO DE PIOZ
- ENATE
- MARQUÉS DE RISCAL
- BODEGAS TÁBULA
- ANTONIO SERRANO VITICULTOR
- TUDANCA VINOS Y VIÑEDOS
- BODEGAS ÁLVAREZ ALFARO
- PAGO LOS BALANCINES
– BODEGAS ARZUAGA
– OLIVA COLLECTION
– VIÑEDOS MONUMENTALES
