Sin harina ni azúcar: así es la receta más fácil para preparar galletas de limón
Galletas saludables, ideales para un aperitivo rápido y sin culpas
A la hora de empezar a comer saludable, mucha gente piensa que lo primero que debe eliminar son las galletas, los bizcochos y esos pequeños caprichos que tanto disfrutamos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: una alimentación sana se basa en el equilibrio. A menudo rechazamos ciertos alimentos por completo en lugar de buscar alternativas. Lo cierto es que muchas de las cosas que nos gustan tienen versiones más saludables y naturales. Y es que, ¿a quién no le gusta un pequeño antojo de vez en cuando?
Hoy te traigo una receta dulce para poder darte uno de esos caprichos sin culpas, deliciosa y perfecta para poder disfrutar a cualquier hora del día.
Las galletitas de limón sin azúcar se han vuelto tendencia entre todos aquellos que buscan una alternativa saludable a recetas tradicionales. No es de extrañar, ya que son ideales para personas que siguen dietas bajas en carbohidratos, calorías, sin gluten o simplemente que quieran reducir el consumo de azúcar. Por si fuera poco, el limón aporta un extra de beneficios: es rico en vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, favorecer la digestión, y proteger las células frente las infecciones. Todo esto hace de estas galletitas una opción perfecta para una merienda sabrosa y nutritiva.
Los sustitutos
- Harina: Existen diversas formas de sustituir la harina común. En esta receta utilizaremos almendra o coco rallado, sin embargo también se puede emplear harina de avena.
- Endulzantes: Cualquier endulzante granulado sin azúcar ya sea stevia, eritrol etc. También se puede emplear panela si buscas un resultado más natural.
Ingredientes
Para 10-20 porciones de tamaño mediano de 55kcal aprox. por galleta.
- 150 g de harina de almendras (o coco rallado seco si se prefiere)
- 1 huevo grande
- 2-3 cucharadas de endulzante granulado sin azúcar (edulcorante, stevia)
- Ralladura de 1 limón
- El jugo de 1/2 limón fresco
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Si se utiliza harina de avena se aconseja añadir 120g ya que esta absorbe más líquido que la de almendra.
- En el caso de utilizar panela las cantidades corresponden a 4-5 cucharadas dependiendo del dulzor que se quiera.
Modo de preparación
- Comenzaremos precalentando el horno a 180ºC y preparando una placa forrada con papel de horno o silicona.
- A continuación, en un bol, mezclaremos la harina escogida, el endulzante, el polvo para hornear y una pizca de sal.
- Posteriormente, agregaremos el huevo, la ralladura y jugo de limón y la esencia de vainilla. Mezcla todos los ingredientes haciendo uso de una espátula o cuchara de madera suavemente, solo hasta que todos los ingredientes se integren.
- Luego toma pequeñas porciones y forma bolas del tamaño de una nuez. Colócalas en la bandeja que separamos previamente y aplástalas ligeramente con un tenedor.
- Lleve las galletas al horno unos 15-20 minutos, hasta que estén levemente doradas en los bordes.
- Por último, retire del horno y déjelas enfriar.
Las galletas se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente o hasta una semana en la nevera.
