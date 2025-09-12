Sin harina ni azúcar: así es la receta más fácil para preparar galletas de limón

A la hora de empezar a comer saludable, mucha gente piensa que lo primero que debe eliminar son las galletas, los bizcochos y esos pequeños caprichos que tanto disfrutamos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: una alimentación sana se basa en el equilibrio. A menudo rechazamos ciertos alimentos por completo en lugar de buscar alternativas. Lo cierto es que muchas de las cosas que nos gustan tienen versiones más saludables y naturales. Y es que, ¿a quién no le gusta un pequeño antojo de vez en cuando?

Hoy te traigo una receta dulce para poder darte uno de esos caprichos sin culpas, deliciosa y perfecta para poder disfrutar a cualquier hora del día.

Las galletitas de limón sin azúcar se han vuelto tendencia entre todos aquellos que buscan una alternativa saludable a recetas tradicionales. No es de extrañar, ya que son ideales para personas que siguen dietas bajas en carbohidratos, calorías, sin gluten o simplemente que quieran reducir el consumo de azúcar. Por si fuera poco, el limón aporta un extra de beneficios: es rico en vitamina C y antioxidantes, lo que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, favorecer la digestión, y proteger las células frente las infecciones. Todo esto hace de estas galletitas una opción perfecta para una merienda sabrosa y nutritiva.

Los sustitutos

Harina: Existen diversas formas de sustituir la harina común. En esta receta utilizaremos almendra o coco rallado, sin embargo también se puede emplear harina de avena.

Endulzantes: Cualquier endulzante granulado sin azúcar ya sea stevia, eritrol etc. También se puede emplear panela si buscas un resultado más natural.

Tipos de Harinas La Razón La Razón

Ingredientes

Para 10-20 porciones de tamaño mediano de 55kcal aprox. por galleta.

150 g de harina de almendras (o coco rallado seco si se prefiere)

1 huevo grande

2-3 cucharadas de endulzante granulado sin azúcar (edulcorante, stevia)

Ralladura de 1 limón

El jugo de 1/2 limón fresco

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

- Si se utiliza harina de avena se aconseja añadir 120g ya que esta absorbe más líquido que la de almendra.

- En el caso de utilizar panela las cantidades corresponden a 4-5 cucharadas dependiendo del dulzor que se quiera.

Modo de preparación

Comenzaremos precalentando el horno a 180ºC y preparando una placa forrada con papel de horno o silicona.

A continuación, en un bol, mezclaremos la harina escogida, el endulzante, el polvo para hornear y una pizca de sal.

Posteriormente, agregaremos el huevo, la ralladura y jugo de limón y la esencia de vainilla. Mezcla todos los ingredientes haciendo uso de una espátula o cuchara de madera suavemente, solo hasta que todos los ingredientes se integren.

Luego toma pequeñas porciones y forma bolas del tamaño de una nuez. Colócalas en la bandeja que separamos previamente y aplástalas ligeramente con un tenedor.

Lleve las galletas al horno unos 15-20 minutos, hasta que estén levemente doradas en los bordes.

Por último, retire del horno y déjelas enfriar.

Galletas de limón saludables La Razón La Razón

Las galletas se conservan hasta 5 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente o hasta una semana en la nevera.