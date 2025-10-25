Hijos de Rivera adquiere Vánagandr, la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025

Hijos de Rivera ha adquirido Vánagandr, destilería gallega fundada en 2014 en Cambre (La Coruña) y propietaria de la mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge, la competición de bebidas espirituosas más longeva y prestigiosa a nivel internacional. Vánagandr es, además, la única marca de London Dry española que ha ganado la medalla de oro y dos dobles oros consecutivos en dicho concurso, refrendando así su calidad en la alta gama del sector de la ginebra, en pleno crecimiento.

De este modo, la compañía gallega completa su oferta con las ginebras y el vodka de esta destilería artesanal que ha conseguido más de 40 premios internacionales desde su fundación, de la mano de su maestro destilador, Enrique Pena, un referente del sector.

Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, ha destacado “la gran oportunidad de incorporar a nuestro portfolio una propuesta de destilados excepcionales, de reconocido prestigio, con los que compartimos valores propios de nuestra identidad la filosofía artesanal en la elaboración o la calidad excelente de los productos”.

Por su parte, Enrique Pena, ha señalado además que “incorporarme como maestro destilador en Corporación Hijos de Rivera marca el inicio de una nueva etapa profesional en una empresa con la que comparto la firme convicción por la excelencia en cada producto”. Pena es el único maestro destilador español miembro del Gin Guild, organización internacional que promueve la excelencia en la destilación de ginebra.

Esta adquisición refuerza el proyecto de destilados de Corporación Hijos de Rivera no solo con la incorporación del saber hacer de Pena y una London Dry de referencia sino con el vodka que también elabora Vánagandr. Estos productos se suman al portfolio de destilados de la compañía, que ya cuenta con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza, y gestiona la distribución de los rones de Arehucas y la gama de Destiny Spirits.

Corporación Hijos de Rivera es una empresa española 100% familiar con más de 118 años de historia. Presente en más de 73 países, produce, comercializa y distribuye una amplia cartera de productos entre las que destacan cervezas, aguas minerales, vinos y sidras, con marcas tan reconocidas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga o Maeloc. La compañía ha vivido un crecimiento muy destacado en los últimos años que la ha llevado a multiplicar su facturación, que supera ya los 800 millones de euros y a emplear a 1800 personas en todo el mundo. Su carácter diferencial, su espíritu inconformista y la reputación de sus productos y sus políticas empresariales han consolidado la compañía como un operador de prestigio en España con una destacada proyección internacional. Como parte del movimiento B Corp desde 2024, Hijos de Rivera cumple con altos estándares de impacto social y medioambiental. Su estrategia de Impacto Positivo, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, se sustenta sobre cinco pilares: orgullo de origen y comunidad, aliados responsables, planeta resistente, personas trascendentes y gobernanza esencial.