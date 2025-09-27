III Festival de la Tapa Peruana-La Ruta de las Cocinas Regionales con una veintena de restaurantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Tenerife

El III Festival de la Tapa Peruana-Cocinas Regionales ha comenzado en diferentes restaurantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Tenerife. Hasta el 5 de octubre se han elegido nuevos establecimientos de recientes aperturas, chefs y propietarios que miman el producto y la elaboración de sus recetas al detalle, la decoración de sus platos y la combinación de tradición y creatividad, dando esa imagen de actualidad y riqueza de sabores de una gastronomía llena de diversificación y personalidad, que les ha generado las críticas más positivas de sus clientes y visitantes en las diferentes plataformas de opinión.

Esta riqueza de la gastronomía peruana ha conseguido traspasar continentes desde sus raíces para traer lo mejor de la costa, los Andes y el Amazonas a las calles de nuestras ciudades. La cocina criolla, la Nikkei —en fusión con Japón— y la Chifa —con China— han aportado frescura a través del ají, los pescados crudos y sus toques ácidos que conquistan los paladares de los más escépticos.

Son recetas que varían de una región a otra y que refuerzan la identidad cultural regional y nacional: costa, sierra y selva. La costa peruana, con su abundancia de pescados y mariscos, ofrece una gran variedad de platos típicos. Entre los más destacados se encuentran el ceviche, el plato más famoso y reconocido a nivel mundial, hecho a base de pescado crudo marinado en jugo de limón o lima con cebolla, ají y otras especias, pero también el arroz con mariscos, la cazuela de pescado, el lomo saltado o la causa limeña entre otros. Si bien es un elemento de la gastronomía tradicional peruana vinculado frecuentemente a la costa, el ceviche se prepara en todos los departamentos del Perú con una diversidad de insumos locales, dando por resultado diversas variantes regionales.

El plato más típico de la sierra peruana es la Pachamanca, un plato tradicional que se cocina bajo tierra en un horno de piedras calientes. Es una comida que se consume en fiestas y eventos especiales, así como parte de un ritual de agradecimiento a la Pachamama. Otros son las papas a la huancaína, el rocoto relleno, el chupe de camarones y una gran variedad de opciones, incluyendo sopas como el caldo de mote, chancho frito y otros platos elaborados con ingredientes locales como la papa, la trucha, el cuy, la alpaca y el cordero.

La selva peruana, con su riqueza natural y cultural, ofrece una amplia variedad de platos típicos y deliciosos. Algunos de los más destacados son el juane, un clásico de la selva similar a un tamal, hecho con arroz, pollo, huevo y especias, envuelto en hojas de bijao y cocido al vapor; el tacacho con cecina y chorizo, un plato emblemático, preparado con plátano verde machacado, cecina (carne de cerdo) y chorizo; el Inchicapi de gallina, una sopa reconfortante a base de gallina casera, maní molido, maíz, yuca y cilantro, y el arroz chaufa estilo amazónico, la versión local del arroz chaufa, que incluye ingredientes como cecina, chorizo, y ají.

En este “III Festival de la Tapa Peruana-Cocinas Regionales” se adapta la comida peruana a formato Tapa, típico de la cultura española, con el objetivo de demostrar la calidad y diversificación de la oferta gastronómica peruana en los numerosos restaurantes.

Los restaurantes participantes son:

