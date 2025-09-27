José Andrés, chef: "Así debes cocinar la pasta para que quede perfecta"

La pasta es uno de esos alimentos que nunca pasa de moda, pero lo que muchos no imaginan es que un simple gesto puede transformar por completo su sabor. El chef José Andrés, reconocido mundialmente tanto por su creatividad culinaria como por su labor social con World Central Kitchen, ha compartido un truco sorprendente que rompe con la rutina: saltear la pasta en seco antes de cocerla.

El método es tan sencillo como colocar la pasta cruda en una cazuela amplia y dejarla unos minutos al fuego, sin agua ni aceite. Durante este breve tostado, se generan aromas que recuerdan a los frutos secos y el cereal adquiere un sabor más profundo y complejo. Basta con añadir luego el agua para hervirla de manera habitual, pero esos dos o tres minutos previos son suficientes para que el plato gane en carácter y se convierta en algo distinto, incluso partiendo de una receta muy básica.

Otros detalles a tener en cuenta

Más allá de esta técnica innovadora, la experiencia demuestra que pequeños detalles pueden marcar la diferencia al preparar pasta. La cantidad de agua, por ejemplo, suele calcularse 'a ojo', pero lo adecuado es utilizar un litro por cada 100 gramos de pasta y remover de vez en cuando para que no se pegue.

La sal, por su parte, debe añadirse solo cuando el agua ya está hirviendo, ya que así el proceso de cocción resulta más uniforme. También es importante elegir una olla lo bastante grande para que la pasta tenga espacio para moverse, evitando que se apelmace, y mantener siempre el fuego alto desde el momento en que se añade la pasta hasta el final de la cocción.

Hay quien recurre a una gota de aceite de oliva en el agua, especialmente en el caso de pastas frescas o variedades largas, aunque no resulta imprescindible. Lo que sí se desaconseja es enjuagar la pasta bajo el grifo después de escurrirla.