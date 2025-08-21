Julie Andrieu confiesa: "Esta técnica con ajo cambió mi forma de cocinar gambas"

La cocina internacional siempre ha sido un terreno fértil para el intercambio de técnicas y sabores, y la francesa Julie Andrieu lo sabe bien. La presentadora y escritora gastronómica descubrió en China un método de cocinado que ha transformado su manera de preparar mariscos, en especial las gambas.

En lugar de recurrir a la sartén tradicional, Andrieu aprendió a sacar partido al ajo mediante una forma de cocción sorprendentemente simple: verter aceite hirviendo sobre los ingredientes crudos y aromáticos. Una técnica que evita que este condimento tan delicado se queme. La propia cocinera lo describe como "cocinar y condimentar al mismo tiempo".

La receta que conquistó a Andrieu combina gambas con ajo, jengibre y otros ingredientes aromáticos. Según cuenta en su libro 'Las recetas de Julie: 150 ideas para cocinar en tu día a día', el secreto está en preparar previamente una mezcla con dientes de ajo, chalotas, cebolleta, jengibre rallado, guindilla, salsa de soja, vinagre de arroz y una pizca de azúcar.

Sobre esta base se vierte aceite de girasol muy caliente (en torno a 170ºC) que impregna la mezcla, liberando aromas y generando un aceite perfumado que después sirve para dar sabor a las gambas.

El método, de origen chino, no solo evita los molestos humos que genera el salteado tradicional, sino que además acorta tiempos y potencia la frescura del marisco. Para Andrieu, es la forma más delicada y eficaz de trabajar con el ajo.

Cómo se culmina el plato

El toque final consiste en disponer las gambas abiertas longitudinalmente, pero sin retirar cabeza ni caparazón, sobre una bandeja. Se rocían con el aceite aromatizado y se terminan en el grill del horno durante apenas unos minutos. El resultado: un marisco jugoso, profundamente aromático y perfecto para acompañar con unas gotas de zumo de lima o limón.

Aunque la receta que populariza Andrieu tiene como protagonista al marisco, esta manera de infusionar el aceite con hierbas, especias y hortalizas puede trasladarse fácilmente a muchos otros platos. Desde un sencillo sofrito hasta una salsa para pasta, cualquier preparación en la que intervenga el ajo puede beneficiarse de esta preparación.