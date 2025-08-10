"Laurent-Perrier Blanc de Blancs Brut Nature es ideal para el verano"

- ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al servir champán en verano?

- La temperatura del servicio es fundamental. El champán debe servirse entre 8 y 10°C para preservar toda su frescura y expresión aromática. El calor puede acelerar la pérdida de burbujas y alterar los aromas, por lo que resulta esencial mantener la botella en una cubitera con agua y hielo. Además, recomiendo utilizar copas tipo tulipa, que conservan mejor los aromas y permiten una efervescencia elegante.

- ¿Hay estilos de champán más apropiados para esta temporada?

- Absolutamente. En verano, los champáns más frescos, ligeros y sin azúcar añadido suelen ser más agradables. Por ejemplo, Laurent-Perrier Blanc de Blancs Brut Nature es ideal por su pureza, frescura y elegancia. También es una época excelente para disfrutar de champáns rosados, como Laurent-Perrier Cuvée Rosé, que

combina frescor con notas de frutas rojas, perfecto para una tarde soleada.

- ¿Qué maridajes recomendarías para el champán en verano?

- Es un gran aliado gastronómico por ser increíblemente versátil. En verano, lo recomiendo con platos frescos como ceviches, carpaccios, ensaladas con mariscos o sushi. Laurent-Perrier Cuvée Rosé combina muy bien con platos mediterráneos o incluso postres con frutas rojas. Y si hablamos de un aperitivo, unas ostras frescas con Ultra Brut Brut Nature son una combinación clásica y refrescante.

- ¿Cómo influye el entorno en la experiencia del champán en verano?

- Mucho. El entorno influye tanto como el champán mismo. Disfrutar de una copa de champán en un jardín, una terraza con vistas o junto al mar lo convierte en una experiencia sensorial completa. Además, el verano invita a momentos más relajados, así que el champán puede acompañar desde un brunch hasta una cena al atardecer.

- ¿Algún consejo especial para quienes quieren sorprender con champán este verano?

- Sí, que se atrevan a jugar con la presentación. Añadir un toque de creatividad con maridajes poco comunes como queso fresco o frutas exóticas, y sobre todo, compartirlo en buena compañía. Y por supuesto, elegir una Maison con historia y calidad como Laurent-Perrier, garantiza que cada copa se convierta en un auténtico

momento de celebración.