Malabrigo: propuesta de un gran vino para brindar en Navidad

Complejo, rotundo y bien estructurado, transmite seguridad y despierta esa satisfacción tan reconocible: la de llegar a una cena navideña con un detalle que sabes que va a gustar, la de compartirlo en familia entre risas y brindis o la de darte un capricho y servirlo en tu propia mesa para acompañar un buen asado. Malabrigo 2022, la nueva añada recién salida al mercado, es elegante, sedosa y con carácter; una referencia única de Bodegas Cepa 21 que estas fiestas convertirá cada encuentro en un momento para recordar.

Malabrigo es una de las etiquetas más icónicas de la bodega vallisoletana que lidera José Moro, único bodeguero español que ha estado en la lista Forbes de los 100 empresarios líderes en innovación y galardonado como Mejor CEO del año en los Best!N Food 2024, quien ha volcado en este proyecto toda su experiencia, pasión y conocimiento del terroir de la Ribera del Duero. La cosecha 2022 estuvo ademásmarcada por las escasas precipitaciones invernales y las altas temperaturas de la primavera y el verano, que provocaron un rápido crecimiento vegetativo y una maduración temprana. Las lluvias previas a la vendimia ayudaron a equilibrar la composición de la uva, dando como resultado un año de gran calidad fenólica y sanitaria. Tras la fermentación alcohólica en depósitos de acero inoxidable durante 26 días a temperatura controlada, la fermentación maloláctica tuvo lugar en barrica de roble francés durante 30 días, al igual que su crianza, también en roble francés.

Con un profundo color rojo picota con reflejos granates, en copa brilla por su estructura y elegancia. En nariz es intenso y complejo, con notas de fruta negra madura perfectamente integradas con los tostados y especiados de la madera, y un sutil toque balsámico que aporta frescura. En boca es sedoso y envolvente, con un final largo y persistente en el que destacan los tostados y los toques de regaliz, redondeando una experiencia sensorial rica, placentera y perfecta para compartir.

Añada tras añada (la primera fue la 2009), Malabrigo reafirma su estatus como uno de los vinos más especiales de Cepa 21: un tinto con alma, presencia y la personalidad de su autor, para quien este proyecto representa un compromiso con la excelencia y la emoción. «El vino es el gran catalizador de las relaciones humanas», afirma. «Con Malabrigo queremos llegar al corazón de las personas, despertar emociones y que cada brindis sea único». Este vino, que toma su nombre de una de las parcelas más singulares de la finca, se distingue por su carácter, equilibrio y elegancia. Y si durante el año es una apuesta segura para disfrutar despacio, en Navidad se convierte en un regalo de lo más especial: perfecto para llevar si te invitan a una comida, ideal para sorprender a quienes más quieres y para acompañar las mesas festivas con platos clásicos como asados, carnes rojas, guisos de caza o quesos curados.

P.V.P. botella: 34,60 €