El menú más deseado de esta temporada lo sirve American Express en Madrid, Málaga y Barcelona

Hay cenas con vocación de ser únicas, creadas para unos elegidos y pensadas para ser recordadas para siempre. Esa es la filosofía de Dining for Two, la experiencia gastronómica que American Express ha creado en exclusiva para sus titulares Platinum, Platinum Business y Centurion: un menú completo de cortesía, diseñado para la ocasión por algunos de los restaurantes más reconocidos del país. Durante este mes, Madrid, Barcelona y Málaga se convierten en el escenario de esta cita que celebra el lujo de lo bien hecho.

En Madrid, participan StreetXO, BiBo, Leña, Lobito de Mar y TragaBuches.

Restaurantes de Madrid AMEX

En Barcelona, la experiencia se vive en Leña, Erre Urrechu y Hofmann.

Restaurantes de Barcelona AMEX

En Málaga, la cita llega de la mano de Tragatá, Lobito de Mar y TragaBuches.

Restaurantes de Málaga AMEX

Todos comparten una misma idea que incluye cocina de autor con alma, servicio impecable y esa mirada al detalle que convierte la mesa en acontecimiento. Y, por una jornada, cerrarán sus puertas al público general para abrirlas solo a titulares Amex y sus acompañantes.

Reservar es sencillo: entra en la app Amex Experiences, elige ciudad, restaurante y fecha.

175 años de experiencias que dejan huella

Dining for Two es solo un bocado del universo que American Express ha construido en 175 años: una manera de entender el lujo no como objeto, sino como momento que te acompaña, ya sea en la mesa, en el viaje o en cada destino.

Quien disfruta de Dining for Two descubre algo más que una gran comida, y la misma sensación recorre el resto de experiencias que la compañía ofrece a sus titulares.

En aeropuertos, el viaje empieza antes de despegar: Fast Track y Fast Lane de Aena, y acceso a más de 1.550 salas VIP en todo el mundo. En hoteles, se traduce en un crédito anual de 250 € y beneficios como early check-in/late check-out, desayuno y mejoras de habitación con Fine Hotels + Resorts. En cultura y deporte, toma forma de accesos y preventas: sin ir más lejos, los titulares de American Express tuvieron preventa exclusiva para el Gran Premio de España de Fórmula 1® 2026 en Madrid, un hito que convertirá la capital en nuevo epicentro del motor.

Así, la compañía acerca a sus titulares a vivencias únicas, de esas que se disfrutan desde dentro y se recuerdan mucho después. Como ha hecho durante los últimos 175 años.