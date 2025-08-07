La Parrilla en La Bañeza, “Carne nivel Dios ®”

Damián Zotes no es solo el director y chef del Restaurante La Parrilla (La Bañeza, León), es también su alma. Cómo explica las virtudes de las carnes que ofrece y la forma de prepararlas muestra a un apasionado de su trabajo. En este local, perteneciente al Hotel Bedunia, reina como un altar la parrilla donde se elaboran con leña de encina parrilladas de carne, chuletas y entrecots de vaca rubia gallega y espectaculares chuletones de buey madurado 15 meses. Como recuerda orgulloso Zotes, el lema de su establecimiento es “Carne nivel Dios ®". Una experiencia gastronómica proporcionada de la mano de Cárnicas LyO, referente mundial en la maduración y afinación de carnes de vacuno.

La carta también ofrece arroces, pescados a la brasa, mariscos y, claro, las típicas alubias de La Bañeza y las ancas de rana, populares en la zona.

El restaurante acoge en marzo su Festival del Buey Madurado, una exhibición culinaria que se apoya precisamente en Cárnicas LyO, dirigida por los hermanos Juan Galván. Este dúo ha revolucionado la maduración, seleccionando solo las mejores razas de vaca y buey del noroeste de España.

Chuleta de La Parrilla (La Bañeza) Restaurante La Parrilla-Hotel Bedunia

El Festival invita a los comensales a sumergirse en una selección de platos magistrales, disponibles todo el año a un precio cerrado. Se puede hacer una escapada desde cualquier punto de España -el local está situado en el kilómetro 306 de la Nacional VI- y alojarse en el Bedunia. Una propuesta irresistible para carnívoros.