¿Por qué hay huevos cocidos que tienen la yema gris? Esta es la desconocida respuesta

Si alguna vez has cocido un huevo y al partirlo te has encontrado con una yema rodeada de un tono grisáceo o verdoso, seguramente te habrás preguntado qué has hecho mal. A simple vista, puede parecer que el huevo está en mal estado o incluso que su consumo no es seguro. La imagen no es la más apetitosa y la duda surge de inmediato: ¿por qué ocurre este fenómeno tan curioso en los huevos cocidos?

Lo cierto es que no se trata de un problema poco común. De hecho, muchas personas lo han visto alguna vez en la cocina, ya sea preparando un desayuno rápido o una ensalada. La cuestión es que este cambio de color no depende de la frescura del huevo ni de que haya algo dañino en su interior. La explicación es mucho más sencilla de lo que parece, aunque pocos la conocen en detalle.

Antes de entrar en la respuesta, conviene aclarar un punto importante: estos huevos no son peligrosos. La aparición de esa tonalidad gris o verdosa alrededor de la yema no significa que debas tirarlos. La seguridad alimentaria no se ve comprometida por este cambio, aunque sí puede afectar a la apariencia y, en algunos casos, a la textura.

Entonces, ¿por qué ocurre realmente?

La clave está en el tiempo y la temperatura de cocción. Cuando un huevo se hierve durante demasiado tiempo o a una temperatura excesiva, se produce una reacción química entre el azufre de la clara y el hierro de la yema. Esta interacción genera sulfuro ferroso, un compuesto responsable del característico color grisáceo o verdoso que rodea la yema.

En otras palabras, no es un signo de descomposición, sino una consecuencia de haber sobrecocido el huevo. La buena noticia es que este efecto puede evitarse fácilmente: basta con controlar el tiempo de cocción (generalmente entre 9 y 12 minutos, según el tamaño del huevo) y enfriar los huevos en agua fría justo después de hervirlos para detener el proceso.