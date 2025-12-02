El restaurante que acaba de entrar en la Guía Michelin 2026 y está ubicado en un pueblo cacereño de menos de 10.000 habitantes

En plena Extremadura, lejos de las grandes capitales gastronómicas, un pequeño comedor de pueblo se acaba de ganar un sitio en la Guía Michelin 2026. Con apenas un año de vida, su cocina de producto y territorio ha llamado la atención de la guía más influyente del mundo.

En una pequeña localidad cacereña, el proyecto funciona solo los fines de semana y se sostiene sobre un equipo mínimo -cuatro personas en cocina y sala- que trabaja casi como una familia: un jefe de cocina al mando de los fogones, una pastelera, un sumiller que también dirige la sala y un segundo apoyo en el servicio. La recomendación Michelin llega como un respaldo a esa forma de entender la alta cocina desde lo rural: pocos cubiertos, mucha cercanía y una apuesta radical por el producto local.

Lejos de las puestas en escena grandilocuentes, aquí la experiencia se construye a fuego lento: temporada, huerta y una despensa marcada por la caza y la verdura de kilómetro cero. El reconocimiento de Michelin se suma a otros premios nacionales que el proyecto ha ido cosechando en apenas meses y que confirman que el eje de la gastronomía española también se está desplazando hacia los pueblos.

Tupío, el proyecto que quiere poner Miajadas en el mapa gastronómico

El restaurante se llama Tupío y está integrado en el complejo hotelero Finca la Desa, en Miajadas (Cáceres), propiedad del grupo empresarial extremeño Laura Otero. Desde este pequeño comedor, con solo siete mesas muy espaciadas y un privado para unas 16 personas, el equipo busca precisamente eso: que el nombre de Miajadas suene cuando se hable de gastronomía en España.

Al frente de la cocina está Guti Moreno, jefe de cocina y chef ejecutivo, acompañado por Elena Acero en pastelería, Mario Fernández como sumiller y jefe de sala y María José Mañoso en sala. La recomendación en la Guía Michelin 2026 reconoce, según el propio Moreno, "un trabajo diario y constante para que el cliente disfrute de cada bocado" y funciona como un impulso para seguir afinando la propuesta.

La cocina de Tupío se define como "sincera, humilde y centrada en el producto". La caza es uno de los grandes ejes del menú, pero comparte protagonismo con las verduras de la zona y con las variedades que cultivan en su propio huerto dentro de la finca. Todo se articula en dos menús degustación que recorren la región plato a plato, reinterpretando el recetario tradicional con técnicas contemporáneas sin caer en artificios.

El proyecto no parte de cero en cuanto a reconocimientos: a los cuatro meses de abrir, Tupío obtuvo ya un Sol Repsol, al que se han sumado la T de Oro de Extremadura (revista Tapas), el premio a mejor apertura 2025 de la revista En Salsa y el Mantel Blanco 2025 por su bodega, considerada la mejor de la región por el jurado de este galardón. La parte líquida es, de hecho, otro de los pilares del restaurante, con una carta muy cuidada que mira tanto a Extremadura como a otras zonas clave del vino español.

El espacio, rodeado de huerto, frutales y olivos, refuerza ese discurso de origen y territorio: grandes ventanales al campo, ritmo pausado de servicio y una experiencia pensada para disfrutarse sin prisas. Las reservas se gestionan exclusivamente a través de su web oficial.