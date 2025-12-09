Sección patrocinada por
Solo algunos españoles lo comen, pero es una verdura mucho mejor que la espinaca y la acelga
Un ingrediente poco conocido que sorprende por su valor nutritivo y su versatilidad en la cocina
En España existen ingredientes que pasan prácticamente desapercibidos pese a su enorme valor nutritivo.
Uno de ellos son las hojas del nabo, una parte de la planta que suele acabar en la basura y que, sin embargo, aporta más vitaminas, minerales y antioxidantes que muchas verduras de consumo habitual, como la espinaca o la acelga.
Aunque en algunas zonas rurales todavía forma parte de la cocina cotidiana, lo cierto es que una gran mayoría nunca las ha probado y ni siquiera sabe cómo utilizarlas.
Un alimento con un potencial poco explorado
Las hojas del nabo forman parte de la misma familia que la col, el rábano o la lombarda. Su textura firme permite incorporarlas en preparaciones calientes sin que pierdan consistencia.
En países como Portugal o determinadas regiones del norte de España son un ingrediente tradicional, mientras que en otras partes apenas se tienen en cuenta pese a su gran versatilidad.
Aportan una elevada cantidad de vitaminas A, C y K, minerales como calcio y hierro, y compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.
Cómo elegir y preparar las hojas del nabo
Para disfrutar de este vegetal es importante seleccionar manojos cuya parte verde esté tersa, de color vivo y sin zonas marchitas.
Una vez en casa, basta con lavarlas a fondo para eliminar tierra y pequeñas partículas que suelen quedar atrapadas entre los nervios de la hoja. Lo ideal es sumergirlas en agua, remover ligeramente y repetir el proceso hasta que el agua salga completamente limpia.
En cuanto a la cocción, admiten prácticamente las mismas técnicas que otras hojas resistentes, salteadas, cocidas, al vapor o incorporadas directamente a sopas y guisos.
Su sabor se potencia con un toque de ajo, aceite de oliva o especias suaves. También pueden añadirse a tortillas, revueltos, bocadillos calientes o mezclarse con otras verduras en platos de cuchara.
Una oportunidad para redescubrir la cocina de siempre
El consumo de hojas de nabo tiene mucho que aportar a la dieta. Es una alternativa económica, sabrosa y muy nutritiva para quienes buscan variedad y aprovechar al máximo cada ingrediente.
Recuperar este tipo de productos demuestra que, en ocasiones, lo más saludable está justo en aquello que solemos descartar.
