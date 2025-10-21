“La Torpe Avutarda Descansa” entre los paralelos 38 y 39 y a más de 1.000 metros de altitud

Bodegas Carrascas presenta “La Torpe Avutarda Descansa”, un vino tinto elaborado a partir de las variedades Syrah y Tempranillo, cultivadas en cepas de más de 15 años en su finca situada en El Bonillo, Albacete.

La ubicación, entre los paralelos 38 y 39 y a más de 1.000 metros de altitud, permite una maduración completa de ambas variedades en un entorno de clima continental con fuerte influencia mediterránea. El Bonillo (Albacete) da vida a esta etiqueta ya reconocida por las principales guías y certámenes internacionales.

Un ensamblaje de precisión en un entorno singular La vendimia manual en pequeñas cajas garantiza la llegada de racimos intactos a bodega, donde se realiza una elaboración cuidadosa en tinas de roble francés. Posteriormente, el vino realiza una crianza de 12 meses en barricas del mismo origen. Este proceso permite obtener un vino con buena capa, notas intensas de fruta madura y una estructura equilibrada. El suelo arcillo-calcáreo y el contraste térmico entre el día y la noche favorecen una evolución lenta y controlada de la uva, lo que contribuye a una mayor concentración aromática y frescura natural.Cuando el río calla, habla el vino… Carácter varietal y equilibrio

En cata, La Torpe Avutarda Descansa presenta tonalidades violáceas, una nariz franca y compleja con predominio de fruta negra y ligeros toques especiados, y una boca estructurada, con taninos redondeados por la crianza y una acidez integrada que prolonga su persistencia. El ensamblaje entre Syrah y Tempranillo se muestra bien resuelto, con un perfil versátil para su consumo actual o tras guarda en botella. Con una producción limitada de 9.100 botellas, este vino se incorpora al catálogo de Carrascas como una propuesta contemporánea, pensada para consumidores que buscan tintos elaborados con rigor, equilibrio y respeto por la variedad y el origen.

De venta en tiendas especializadas, su PVP recomendado es de 12,95 euros.