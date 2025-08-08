Tres creaciones refrescantes para reinventar el café en los días de calor by illycaffé

El café se transforma, se enfría y se reinventa. En manos expertas como las que se forman en la Università del Caffè, el centro internacional creado por illycaffè para difundir la cultura del café de calidad, el espresso se convierte en el ingrediente estrella de una colección de bebidas heladas que combinan tradición, creatividad y un profundo respeto por el sabor.

Desde una fusión mediterránea con horchata ecológica, hasta un postre en vaso con helado de vainilla o un cóctel con Cold Brew y destilados, la Università del Caffè propone tres recetas veraniegas que reinventan el café en clave refrescante, cremosa y sofisticada.

BiOrchata al Caffè Brasil CM. Un frappè con alma mediterránea. La horchata ecológica, de sabor dulce y vegetal, se fusiona con un espresso illy de Brasil, creando una bebida vibrante y delicada. Ideal como digestivo o tentempié de media tarde.

✔ Elaboración: se prepara un espresso illy con origen Brasil, rico en notas de cacao y frutos secos. En la batidora se colocan entre cinco y seis cubos de hielo, 100 ml de horchata ecológica y, como toque final, el espresso recién hecho. Se mezcla todo durante unos segundos, lo justo para lograr una textura frappè suave y aireada. Se sirve filtrado, dejando atrás el hielo, y listo para disfrutar.

Vanilla Sweet Cold Brew. Un auténtico postre en vaso. Dos bolas de helado de vainilla se funden con Cold Brew illy y una nube de crema batida, coronadas con cacao en polvo. Dulce, refrescante y muy tentador.

✔ Elaboración: sobre un vaso previamente frio se colocan con delicadeza dos pequeñas bolas de helado de vainilla y se vierte lentamente 120 ml de Cold Brew illy, cuidando que el café resbale suavemente para no romper la estructura del helado. La bebida se cubre con una nube de crema batida recién salida del sifón, y se finaliza con una lluvia fina de cacao en polvo sin azúcar. El resultado es una bebida de contrastes: el dulzor del helado, la intensidad del café frío y el frescor aterciopelado de la crema. Un capricho veraniego que se sirve como broche final a cualquier comida o como merienda sofisticada.

Amber Cold Brew. Un combinado sofisticado y ligeramente ácido, elaborado con Cold Brew illy, ron ámbar, licor de melocotón y granadina. Ideal como cóctel de tarde o digestivo tras la cena.

✔ Elaboración: enfría el vaso y llénalo hasta ¾ de su capacidad con hielo. En una coctelera, coloca hielo hasta el mismo nivel y añade 70 ml de Cold Brew illy, 25 ml de ron ámbar, 20 ml de licor de melocotón, 10 ml de zumo de limón y 15 ml de granadina. Agita enérgicamente. Cuela la mezcla en el vaso frío para eliminar el hielo de la coctelera. Decora con grosellas rojas frescas para un acabado elegante.