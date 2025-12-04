Víctor Sanchego, experto en ibéricos: "Esta zona de la pata de jamón es clave para saber si es bueno"

Víctor Sanchego, experto en ibéricos y conocido en TikTok como @victorsanchegojamon, donde tiene 1,9 millones de seguidores, ha dedicado uno de sus vídeos a un tema muy concreto: cómo elegir un buen jamón en Navidad.

La primera zona en la que pide fijarse es la pezuña. Sanchego recomienda observarla bien y no dejarse llevar por una apariencia bonita, sino justo por lo contrario. En sus palabras, hay que fijarse "en la pezuña que sea fea y desgastada". Según explica, esto indicaría que el cerdo ha tenido que caminar para conseguir la bellota.

A continuación, centra la atención en otra parte muy concreta de la pieza: la caña del jamón, es decir, la zona alargada que conecta la pezuña con el resto de la pata. Víctor explica que "otra cosa en la que siempre me fijo es en la caña, que esta sea lo suficientemente fina para poderla cerrar con estos dos dedos". Según detalla, que se pueda hacer eso quiere decir "que tiene mucha presencia ibérica", porque "esta raza de cerdo se caracteriza por tener la caña muy estrechita o fina".

Por último, llega a la que presenta como una de las pistas más claras: la calidad de la grasa. "Y otra de las pistas más claras es la calidad de la grasa", señala en el vídeo, antes de explicar cómo comprobarla. De nuevo, la prueba es sencilla y se hace con la mano. Sanchego indica que, si se puede "sumergir el dedo por esta grasa" y esta es "fundente tipo mantequilla", eso significa que tiene "mucho ácido oleico".

Añade además que ese ácido oleico "es producido por el fruto de las bellotas, que es lo que come este cerdo en la época de la montanera", relacionando así directamente la textura de la grasa con la alimentación del animal en ese periodo.