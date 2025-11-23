El vino se integra en Viena

El vino forma parte de Viena como la catedral de San Esteban, el palacio de Schönbrunn y los Niños Cantores de Viena. Pero el vino vienés no sólo se sirve en las tradicionales tabernas Heurigen; es más, está conquistando toda la ciudad.

Viena y el vino forman una unidad. El vino es aquí algo emblemático, ya que existe un volumen importante de producción vitivinícola dentro del perímetro urbano de Viena, única capital del mundo con esta cualidad. Pero el vino es más que eso: es un factor económico, un elemento que marca el aspecto urbano, es una aportación al sistema ecológico de la ciudad y, finalmente, también al bienestar tanto de los habitantes como de los visitantes. Desde principios del 2015, una ley única en el mundo determina que, ineludiblemente, se deben gestionar y controlar las viñas vienesas con el objetivo de proteger la valiosa región vinícola contra la especulación inmobiliaria. Por este motivo, las viñas de Viena están, por así decirlo, protegidas como si fueran un bien del patrimonio nacional.

Durante muchos años, incluso decenios, se ha asociado el vino vienés exclusivamente con las tabernas Heurigen; entretanto, en la capital federal de Austria está literalmente en boca de todos. Viena se perfila cada vez más como región vinícola. Cada año su vino es el centro de atención de diversos eventos y ha encontrado su puesto fijo en muchos bares, enotecas y locales de la ciudad. En una palabra, es fácil encontrar el vino vienés – y disfrutarlo.

La taberna vienesa Heurigen

Un 70 por ciento del vino producido al año se consume en una de las aproximadamente cien tabernas de Viena llamadas “Heurigen”. La ley respectiva actual se remonta al edicto del emperador José II del año 1784, en el cual permitía a los viticultores que sirvieran vino de cosecha propia. Una auténtica taberna vienesa (singular: “Heuriger”, plural “Heurigen”) se reconoce por el tablón con la palabra “Ausg’steckt” y las ramas de pino silvestre que indican que el local está abierto. Estos dos símbolos además garantizan que en esa taberna sirven exclusivamente vinos de cosecha propia de cepas vienesas. El ambiente relajado, los jardines que lindan con la ciudad, el buen vino y los ricos piscolabis convierten las tabernas en un destino solicitado por un público muy variado a la hora de hacer una excursión. En 2019, la “cultura vienesa de la taberna de vino” fue añadida a la lista del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO de Austria. Para fortalecer la posición de las tabernas vienesas frente a las empresas gastronómicas con ambiente de taberna y para garantizar al cliente la calidad de manera clara y transparente, se creó una asociación de “las mejores tabernas Heurigen” (Wiener Top-Heurigen) a iniciativa de la Cámara de Agricultura de Viena. Las empresas tienen que cumplir una serie de requisitos y criterios, empezando por ser una taberna “auténtica” según la ley existente (“Buschenschankgesetz”) que ofrece de manera adecuada el ambiente del local, la amabilidad del personal y la calidad de las comidas y bebidas. Entretanto, 19 empresas ya han conseguido entrar a formar parte de este exclusivo club. Aquí encontrará una lista completa de todos los miembros, incluidos los horarios de apertura y el planificador de ruta: http://www.wienerwein.at/wiener-top-heuriger

Pero la palabra “Heuriger” tiene además otro significado algo olvidado: se trata del vino del año en curso, que cada 11 de noviembre (festividad de San Martín) es “bautizado” y que el mismo día del año siguiente se convierte en “vino viejo”.

Viena como región vinícola

Viena no sólo es un estado federado y capital federal, sino también una región vinícola propia con una superficie con viñedos de unas 600 hectáreas, unas 170 empresas vitivinícolas y una producción media de 2,4 millones de litros al año. Aproximadamente el 85 por ciento de esta superficie está cubierta por cepas de vino blanco, de las cuales se obtienen marcas como Riesling, Weissburgunder, Grüner Veltliner, Sauvignon blanc o Gelber Muskateller, unos vinos francamente elegantes y afrutados. El vino vienés debe su madurez a las influencias del clima panónico, mientras que los vientos fríos del norte le otorgan frescura y un sabor afrutado. Una combinación perfecta de la que salen vinos que proporcionan un gran placer al beberlos y que son el acompañamiento perfecto para una merienda en una taberna o para un plato de la cocina vienesa.

Excepcionales y de lo más naturales

Además, los viticultores vieneses producen también vinos de botella excepcionales que tienen buena aceptación en la gastronomía vienesa. La alta calidad de estos vinos ha sido confirmada por los constantes premios obtenidos en degustaciones de prestigiosas revistas especializadas y en el SALON del Vino Austríaco.

Justamente por su cercanía a la ciudad, los viticultores vieneses se esmeran en trabajar la viña de forma sostenible y natural. Algunos incluso van aún más lejos, como las conocidas empresas Wieninger, Christ o Zahel, quienes emplean exclusivamente métodos biodinámicos. Esto supone la renuncia total al uso sistemático de pesticidas y la protección de las vides a través de extractos naturales como tés que, según la homeopatía, fortalecen además la planta. Las Bodegas Weingut Cobenzl son gestionadas por el municipio de Viena desde hace más de cien años; tras una fase de reestructuración, sus vinos tendrán un certificado biológico a partir de la cosecha de 2023. Un tercio aproximado de la superficie vinícola de Viena ya es cultivada de manera ecológica, lo que supone que Viena juega un papel pionero en la viticultura austríaca.

Regresa una especialidad vienesa – el “Gemischter Satz”

Algo especial entre los vinos vieneses es el llamado “Wiener Gemischter Satz”. Ya en el siglo XIX, cuando en la mayoría de las demás zonas vinícolas austríacas se daba mayor importancia a la cantidad que a la calidad, en Viena apostaban por tipos de uva más cuidados como el Riesling, Rotgipfler, Weissburgunder y Traminer. Estos se plantaban mezclados con otros tipos de uva, con lo cual no sólo crearon vinos muy diversos y complejos, que podían reunir las características más variadas como frescura, sabor afrutado o solidez, sino que también el viticultor podía asegurarse un ingreso relativamente seguro: al tener cada tipo de uva la floración en un momento diferente, las influencias atmosféricas adversas durante la floración nunca conllevaban a una pérdida total de la cosecha, sino, como mucho, a pérdidas puntuales de algunas tipos de uva. Después de haber sido infravalorado, el “Gemischter Satz” fue tomado durante mucho tiempo como vino sencillo de taberna y experimenta un renacimiento desde hace varios años. Este vino especialmente típico y característico de Viena se embotella tanto como un vino ligero y de agradable paladar como vino de primera, vigoroso y complejo.

WienWein – juntos a favor del vino vienés

Los mejores y más comprometidos viticultores de Viena formaron el grupo WienWein (www.wienwein.at) en el año 2006. Les une la declaración incondicional a favor de la calidad, el entusiasmo y el compromiso en lo que concierne al vino, rebasando con mucho el borde de la propia copa. El grupo WienWein está formado actualmente por las bodegas Christ, Cobenzl (Bodegas de la Ciudad de Viena), Edlmoser, Fuhrgassl-Huber, Mayer am Pfarrplatz y Wieninger.

Uno de los temas de más relieve para el grupo es revivir el clásico “Gemischter Satz” vienés. Desde abril de 2011 existe una normativa para definir esta mezcla de uvas: tiene que proceder al 100% de un viñedo de Viena en el cual se hayan plantado como mínimo tres tipos de uva, que deberán ser cosechados y elaborados conjuntamente. El porcentaje de la uva principal no debe superar el 50% y el de la tercera uva más importante no puede estar por debajo del 10%.

Esta especialidad vienesa ha sido incluida en el “Arca del Gusto” por la fundación para la biodiversidad Slow Food, con sede en Italia, y considerada producto “baluarte”. Con este galardón se quiere proteger los alimentos artesanales de alta calidad evitando su producción industrial y

garantizar su producción para las futuras generaciones. Desde la cosecha de 2013, el “Wiener Gemischter Satz” posee también la denominación protegida de origen (DAC).

En 2009, este grupo de viticultores plantó un gran viñedo de 1000 m² de superficie en el parque del Palacio de Schönbrunn, en el lugar que ya se había utilizado para estos fines hasta mitad del siglo XVIII. La cosecha se subasta para fines benéficos.

Viticultores vieneses tradicionales

En 1992 se fundó la Asociación de bodegas austríacas tradicionales con sede en Krems a fin de crear una clasificación fiable, duradera y también flexible de su ubicación geográfica a largo plazo. En 2018 y en cooperación con el grupo WienWein, esta clasificación (que incluía las zonas Kremstal, Kamptal, Traisental y Wagram) fue ampliada a las zonas de Viena y Carnuntum. Para clasificar la ubicación geográfica no solo se tienen en cuenta los suelos y las condiciones climáticas, sino también el hecho de que se pueden elaborar excelentes vinos en esta ubicación durante un período de muchos años. De esta manera se tiene en cuenta la combinación del terruño con el trabajo del viticultor. Entretanto, la región vinícola de Viena cuenta con ocho miembros y dispone de doce zonas clasificadas (Rieden):

Colina del Bisamberg:

Ried Falkenberg

Ried Wiesthalen

Colina del Nussberg:

Ried Gollin

Ried Langteufel

Ried Preussen

Ried Rosengartel

Ried Ulm

En Grinzing:

Ried Schenkenberg

Ried Seidenhaus

Ried Steinberg

Colina del Maurerberg:

Ried Himmel

Ried Sätzen

Vino & arquitectura

En base a tradiciones que han ido evolucionando, la viticultura en Viena se ha modernizado muy rápidamente en los últimos años. Esto salta a la vista en la arquitectura sofisticada de las bodegas y en el nuevo estilo de las tabernas (“Heurigen”). La ubicación especial dentro de la ciudad hace que sea necesario combinar de forma ingeniosa y atractiva a la vista los edificios ya existentes con las edificaciones nuevas y funcionales. Este es el caso, por ejemplo, de Fritz Wieninger en el barrio de Stammersdorf, que ha restaurado una antigua bodega de convento y la ha combinado con un ala totalmente moderna para trabajar en ella. También vale la pena ver la producción vitivinícola con taberna Heurigen de Rainer Christ en el barrio de Jedlersdorf. Con mucha piedra, hormigón visto, vidrio y madera, creó aquí una bodega nueva que satisface todas las exigencias de la producción vitivinícola de hoy en día. Además, construyó una taberna Heurigen nueva, sencilla, pero acogedora; un contraste atractivo con la taberna existente de estilo tradicional. Hajszan Neumann apuesta totalmente por la transparencia en su explotación vitivinícola en el barrio vienés de Heiligenstadt, donde el cocinero estrella alemán Juan Amador (3 estrellas de la Guide Michelin en 2020) tiene su restaurante Amador. Desde las salas del restaurante se pueden contemplar las extensas bóvedas de ladrillo de la bodega, bajo las cuales son almacenados los vinos.

Una interpretación moderna de la taberna es lo que ha conseguido Hans Peter Göbel en la calle Kellergasse del barrio de Stammersdorf y Johannes Wiltschko en el barrio de Mauer. Siendo un arquitecto cualificado, Göbel ha diseñado personalmente el interior de su local y ha apostado por claridad y líneas sencillas y claras en vez de madera oscura y elementos barrocos. Wiltschko aún fue más allá: en su “Heurigen-Lounge”, con vistas a los viñedos, puede uno sentarse en los cómodos asientos, bancos rinconeros de cuero o, los que tienen prisa, en los taburetes de la barra en medio de la sala. Aquí uno se siente a gusto en un ambiente acogedor gracias al material escogido y los efectos luminosos ideados.

El calendario del vino

Ya hace más de 2.000 años que el vino existe en Viena, pero ha sido en las últimas décadas cuando la metrópoli del Danubio se ha convertido realmente en la ciudad del vino. En el jugo de la noble vid se centran numerosos eventos en los lugares tradicionales de producción vitivinícola de Viena, como por ejemplo en los barrios periféricos de Stammersdorf, Grinzing o Neustift, pero también en plena ciudad.

En primavera se presenta el “Gemischter Satz DAC”. El punto culminante del año vinícola es el premio al vino vienés, una ceremonia que tiene lugar en el Ayuntamiento durante la que el alcalde de la ciudad entrega personalmente el premio a los ganadores. El Summerstage, situado a orillas del Canal del Danubio, presenta en julio y agosto el Festival de la viticultura en un pabellón, en el que se realizan catas de vinos, menús de degustación y lecturas. En otoño tiene lugar la excursión vinícola llamada “Wiener Weinwandertag“ en varios distritos de Viena. A lo largo de las diversas rutas los viticultores vieneses sirven vinos de la ciudad y delicias gastronómicas a los visitantes. A partir de noviembre vuelve a presentarse el vino vienés nuevamente en la ciudad. Cada año, el “Junger Wiener” (el precursor de la nueva cosecha) atrae a numerosos visitantes al centro de la ciudad (más información sobre los eventos relacionados con el vino vienés en: www.wienerwein.at).

Pero Viena no sólo ofrece un escenario al vino vienés, sino que es regularmente el lugar escogido para grandes eventos vinícolas internacionales. Cada dos años la escena del vino se da cita en la Feria del Vino internacional “VieVinum” que se organiza en el marco elegante del Palacio Imperial (www.vievinum.at). Y en pocos años, con la “AWC Vienna International Wine Challenge”, el comprometido viticultor Michael Edlmoser ha creado en Viena el mayor evento del mundo con cata de vinos y concesión de premios. Cada año los vinos ganadores se presentan en una gran gala que tiene lugar en el salón de fiestas del Ayuntamiento de Viena (www.awc–vienna.at).

El vino vienés: una larga historia… resumida

El hallazgo de granos de uvas demuestra que ya los celtas y los habitantes de Iliria produjeron vino en la zona de Viena a partir del año 500 a. C. Pero fueron los romanos los que introdujeron el cultivo de la vid en la ciudad al injertar púas nobles de Italia en las vides existentes. El emperador Probus (232 – 282 d.C.) derogó la prohibición existente de cultivar vino al norte de los Alpes y permitió a sus legionarios plantar vides y prensar vino. Sobre la viticultura vienesa después de la época romana casi no hay nada registrado, pero en el medievo tardío la mayor parte de lo que más tarde serían distritos vieneses estaba cubierta de vides. En los siglos XII y XIII, los habitantes de Viena ya poseían viñedos dentro y fuera de la ciudad que se conservaron hasta el siglo XVI.

Gracias a la cercanía de los viñedos a las zonas habitadas, muy pronto se desarrolló en Viena una forma especial de vender el vino: la taberna Heurigen, aunque no queda muy claro el momento exacto en el que el primer dueño de una taberna abrió su local. En aquella época se servía vino en sótanos y casas dentro y fuera de la ciudad. Debido a la urbanización que siguió al primer asedio de las tropas otomanas en 1529 y a la gran tarea de reconstrucción después del segundo asedio de 1683, las tabernas fueron trasladándose cada vez más hacia los suburbios, donde siguen presentes hoy en día en mitad de los viñedos, los restos que recuerdan la gran riqueza de entonces. En la Edad Media se bebía bastante; según una estimación, el consumo de vino en Viena durante el

medievo tardío era seis veces mayor que hoy. A finales del siglo XVI la población vienesa bebía un promedio de 120 litros por persona, solo en las tabernas. A la gran borrachera le siguió un paulatino desencanto. Cada vez había menos superficie cultivada y menos consumo de vino, y en el año 1815 los vieneses ya “solo” bebían 87 litros por persona. En 1870, un poco antes de la catástrofe debida a la filoxera que robó la existencia a muchos viticultores vieneses, el consumo bajó incluso hasta40 litros, lo que, entre otras cosas, fue debido a una política tributaria más intensa, la implantación de una medida fija, así como la aparición del café y la cerveza, que le hicieron la competencia.

Debido a las dos Guerras Mundiales, la viticultura vienesa tardó mucho en recobrarse económicamente después de la catástrofe de la filoxera. A través de medidas de protección consecuentes para los viñedos vieneses y un aumento cualitativo en general, el vino vienés hoy en día vuelve a vivir una época de apogeo.