Vivaltus alcanza los 99 puntos de Tim Atkin

Vivaltus ha sido reconocido por el prestigioso Master of Wine Tim Atkin con 99 puntos en su informe Ribera del Duero 2025, situándose como el vino español mejor valorado del año tras el exclusivo vino de Vega Sicilia Único Reserva Especial y reafirmando su posición como uno de los proyectos más sobresalientes y elegantes de la Ribera del Duero contemporánea.

Atkin, una de las voces más influyentes del vino a nivel internacional, firma cada año un exhaustivo estudio sobre la región tras catar más de 560 referencias. En su nueva edición, destaca a Vivaltus 2021 como “la mejor añada hasta la fecha” de la bodega, incluso por encima del aclamado debut de 2016. Un vino etéreo, refinado y lleno de precisión.

En su valoración, Tim Atkin describe Vivaltus 2021 como un ensamblaje “refinado, etéreo y lleno de gracia”, elaborado a partir de Tempranillo y un 10% de Cabernet Sauvignon procedentes de seis localidade semblemáticas de la Ribera más alta: Anguix, Atauta, Curiel, Fuentenebro, La Aguilera y Moradillo.

El crítico subraya además la influencia del consultor bordelés Jean-Claude Berrouet, histórico elaborador de Pétrus, en la finura y profundidad del vino, así como su extraordinaria capacidad de evolución en botella. Entre sus matices, Atkin destaca aromas de ciruela y frutos de verano, un sutil recuerdo mineral, taninos perfectamente integrados y el equilibrio entre el roble francés y el envejecimiento parcial en ánforas. Un hito para uno de los proyecto más exclusivo de Ribera del Duero.

Para Marcos Yllera, presidente de Vivaltus, este reconocimiento supone “un paso más en la consolidación internacional de un proyecto que nació con la ambición de reinterpretar la elegancia en Ribera del Duero. Que un referente como Tim Atkin sitúe Vivaltus a este nivel es un orgullo para todo el equipo y para quienes creen en la belleza y la sensibilidad del vino”.

Dirigido enológicamente por Montxo Martínez con la asesoría de Jean-Claude y Jeff Berrouet, Vivaltus representa la búsqueda de una expresión más pura, equilibrada y contemporánea de la Ribera del Duero: mínima intervención, respeto por el origen y un trabajo minucioso en viñedos de altitud.

Además de este hito, el crítico británico ha valorado también La Fleur Vivaltus 2021 con 94 puntos en su informe. Atkin destaca su frescura, finura y perfil vibrante, así como la delicadeza aromática que define este vino: notas de fruta roja y negra, matices florales y una expresión más accesible, pero igualmente precisa, de los viñedos de altitud que dan vida al proyecto. Un reconocimiento que refuerza la coherencia estilística de Vivaltus y la calidad de todas sus elaboraciones.