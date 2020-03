Lo difícil de ser famoso en tiempos del coronavirus o cómo algunas celebrities se convierten en zombis

Jordi González con la cara como un cráter, Sobera pálido como un tuberculoso, Jorge Javier mantiene el tipo sin demasiados brillos y, Belén Rodríguez muestra menos tersura en el cutis que su madre, la gloriosa Chari Gómez Miranda cuando nos hablaba de Cristal.

La única que aguanta el tipo es Nagore, la mujer que tiene dominada a Sandra Barneda. La viceversa no solo es guapa, también sabe maquillarse. Me cuentan que todo el mundo sospecha que Ana Rosa, aparte de tener el plató mejor iluminado de Telecinco, debe tener secuestrado a algún maquilador en el armario de su casa, porque si no, no se entiende….

Mucho más joven es Isabel Rábago, la musa del PP y de Vox, a quien hace poco vi en televisión muy tiesecita antes de la crisis del coronavirus en una sala de maquillaje y me dio dos besos muy poco efusivos para no despringarse, es de las que ha salido perdiendo. No sabe ni hacerse la raya, la que llevaba ayer en la tertulia de supervivientes parecía la curva de la bolsa en los últimos días.

Las mujeres con las facciones de la cara algo cuadradas o rectanguares son las que mejor van a salir libradas de la crisis televisiva del coronavirus. Una mandíbula potente es un tesoro, la envidia de las hijas de las Campos, y de eso puede presumir Carlota Corredera, que casi, si me apuras, sale más guapa que antes. Cuando no salía en la tele iba con la cara lavada todos los días a Telecinco.

Como se nota que falla la magia de los maquiladores de Telecinco, esos artistas que convierten a un adefesio en un bellezón. Y también se nota que algunos no están recibiendo sus dosis de Indiba y se les está cayendo la cara, literalmente. ¿Será por eso por lo que en las conexiones Mila Ximénez sale de lado y apenas pisan los platós en los últimos días?

Hay algún malvado que opina que lo de no visitar los platós no es solo por la alerta del coronavirus, sino porque a muchas se les ha pasado la fecha de la consulta del botox. No es así, yo yo he hecho mis averiguaciones, el médico de Doña Letizia, el mejor dermatólogo de España según algunos, a quien nuestra reina tiene mucho cariño y nada más que cariño y agradecimiento, que quede clarísimo, mantiene abierta su clínica privada. Nada que reprocharle. Podía haber hecho un Erte, como otros y retirarse a los montes de Galicia. Parte de su equipo está al pie del cañón en el Ramón 7 Cajal, entre ellos un médico guapísimo. Si yo fuera Leti pediría que me pinchara él y nadie más que él, lo malo es que es experto en tricología, vamos, en la gente que se está quedando calva y sufre alopecia, como un presentador que fue Mister a quien no le gusta que le hagan fotos en la calle por si se le despeina la coronilla. Las estará pasando canutas sin nadie que le carde el pelo. Solo diré que tiene mucha fortuna.

Pues eso, para las presentadoras despistadas, que sepan que la clínica del Doctor sigue abierta con dermatólogos que te atienden a 130 euros la primera consulta. Que allí te ponen, botox, hilos y lo que haga falta. Eso sí, a ver quien es el valiente que cruza Madrid con la que está cayendo. A las jóvenes les iría bien aprender a maquillarse. A Sofía Suescun se le está poniendo cara equina, mientras Gloria Camila , con unos brillitos de purpurina está monísima. Antonio David parece haber salido de un barril de aceite cada vez que sale en televisión, y a María Patiño alguien le debería sugerir que se maquillara el escote. Con unos polvitos bastaría. La carita la lleva apañada.

En cambio, Chelo García Cortés, que fue muy guapa de joven, gana sin tanto maquillaje que le marque las arrugas y tiene arte para peinarse. Algún día debería hacernos una demostración para que averigüemos su secreto. Aún me acuerdo de aquellas imágenes suyas en Supervivientes en las que parecía que su cabeza parecía casi una bola de billar.