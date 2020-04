Guillermo y Máxima de Holanda felicitan la fiesta de la esperanza

View this post on Instagram

"Vlak voor Pasen - het feest van hoop - wensen wij U goede dagen. Houd vol, wees voorzichtig en blijf zo veel mogelijk thuis. Met geduld, solidariteit, doorzettingsvermogen en vertrouwen in de toekomst komen wij hier samen doorheen. Dank aan iedereen die zich hier met hart en ziel voor inzet!" – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima