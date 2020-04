¿Desvelado el sexo del bebé que esperan Malú y Albert Rivera?

Quedan pocos días para que Malú y Albert Rivera den la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, ya que el ex político tiene una hija mayor de su primer matrimonio.

Las noticias acerca del embarazo de la cantante no dejan de sucederse. Muchas veces son rumores que la artista ha dejado pasar sin hacer ningún tipo de declaraciones. Sin embargo, esta misma semana, la intérprete de “Blanco y Negro” tuvo que desmentir una información falsa y decir “¡basta ya!”. “Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias”.

Solo unos días después vuelven los rumores sobre el sexo del bebé que espera la pareja. Según ha desvelado Socialité, un comentario del padre de Malú, Pepe de Lucía, hace pensar que lo que estaría esperando la cantante es un niño. “Te quiero, os quiero, y a mi cantaor, deseándolo ya”, escribía el hermano del desaparecido Paco de Lucía. En unas semanas, sabremos si realmente es un “cantaor” el recién nacido.