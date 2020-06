Rocío Flores, dispuesta a hacer las paces con su madre y Mila Ximénez, a vencer la enfermedad

¡A por el ¡Hola! Rocío Flores, guapísima, en portada. Esta foto es casi de portadas pretéritas, cuando en ¡Hola! salían más famosos que influencers y que madres -o parientes cercanos- de exconcursantes. Cuando salían famosos y no famosetes de serie B, vamos. Cuando se cuidaban los estilismos. Dice la chiquilla que el problemón con su madre tendría que arreglarse. A ver si es verdad, que llevamos con este drama familiar desde hace la tira. ¿Se intuye reconciliación, exclusiva mediante, o soy yo una mal pensada?

María Pombo, influencer, anuncia a sus 25. años que padece esclerósis múltiple y, además, se encuentra embarazada de su primer hijo. La influencer está casada desde hace un año con Pablo Castellano, empresario. “Empresario”, en el Mundo Influencer, suele significar que tiene un bar. Dejadme que os lo miro. Ah, pues este no. Se dedica a la construcción y, ojo, a la moda. Dedicarse a la construcción y la moda es un poco como ser orfebre y harrijasotzaile. Pero bien, oye.

El príncipe Guillermo cumple años y lo celebra con todos sus hijos. Que son tres y a los que aquí son enumerados por sus nombres de pila, sin apellido ninguno. Con la rabia que me da a mí esta moda porque vulgariza, creo que ya lo he dicho alguna vez. George, Charlotte y Louis. Nietos todos de Lady Di.

En DIEZ MINUTOS tenemos a Mila Ximénez, que ha empezado con la quimioterapia para tratar el cáncer de pulmón que le ha sido diagnosticado. Afirma haberle prometido a su hija salir de esta. Eso esperamos.

Belén Esteban anuncia que se casa el año que viene. Yo ya he perdido la cuenta de las bodas de la Esteban, así que no voy a decir nada al respecto. Pero sí voy a darle un consejo desde aquí: drapeados, superposiciones, volantes y tirantes asimétricos, todo junto, NO. En esa foto pareces la mesa de las chuches de un cumpleaños infantil en un chiquipark. Solo te faltan dos globos y una bengala con un 7.

Los motivos de la separación de Begoña Villacís. A mí esta noticia me da igual y la veo aquí desubicada. Supongo que está aquí por los rumores de romance con el periodista Rubén Amón, rumores que él ha desmentido. Pero vamos, que no es un personaje del cuore. Aunque si hasta la madre de una exconcursante sale contando que la maltrataron hace 25 años, todo el mundo es susceptible de salir en las revistas del corazón. Nada, no he dicho nada. Circulen.

María Teresa Campos celebra su 79 años en familia. La foto de La Campos con las dos Campitos y la miniCampos es impagable. Ojalá un cuadernillo especial de esta familia todas las semanas, por favorcito.

SEMANA. Terelu Campos, con el mismo outfit del cumple de su madre en DIEZ MINUTOS, confiesa que le da miedo quedarse sola. ¿Pero por qué, hija mía? Si tienes a tu hija, a tu madre y a tu hermana. Si no estás sola. Si España entera te quiere. Pobre, que es porque su hija se ha independizado y cree que no le ha dedicado el suficiente tiempo durante su infancia. Ay, qué malo es el síndrome del nido vacío. Para unas más que para otras. Que mira Rociito.

Mila Ximénez, optimista en su lucha contra el cáncer, y Belén Esteban y su vuelta a la tele tras la pandemia. Menudo encontronazo con Jorge Javier. Yo en esto, a tope con la Esteban, también os lo digo.

El verano de los reyes. Parece que viajando. De momento, ya han estado en Tenerife. ¿Se acercarán a Mallorca este año? ¿Se dejarán ver por las calles de Palma? Que se han abierto los aeropuertos y los alemanes están ya entrando a su segunda residencia como si nunca se hubiesen ido. Su visita -o no visita- podría servirnos de termómetro de peligrosidad vírica de la isla.

En LECTURAS se nos pone Mila Ximénez poeta y pasa de la metáfora bélica, tan manida, para pasarse a la tablajera. Que dice que está jugando al mus con la muerte. Vamos en esta partida con ella.

El cumple de María Teresa Campos reune a toda la familia con unos looks dispares: la nieta como si acabara de llegar de montar ponys y solo le hubiese dado tiempo de cambiarse la parte de arriba, Terelu como si fuese un marshmallow, Carmen como si se hubiese dado un golpe en la cabeza y pensara que tiene ocho años y María Teresa, resignada, con pantalón claro y camiseta estampada. Resolviendo. Lo mismo se celebra un cumpleaños que se presenta un matinal.

A Jorge Javier Vázquez le impresiona que Mila diga que está asustada. Pues muy bien, Jorge Javier. Lo que sería impresionante es no estarlo, con un cáncer de pulmón. De todos modos, os lo chivo, lo mejor es cuando declara, sobre la enfermedad de Mila, que él aún no lo ha aceptado. Pobre Jorge Javier, que le pasa todo. Hasta lo que les pasa a los demás. ¿Es la Ada Colau del corazón?