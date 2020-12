Mariano Di Vaio, el modelo de los seis millones de seguidores

Si no le suena este italiano, tenga claro entonces que no pertenece a la generación «millennial» ya que es uno de los reyes, o Césares, si nos permiten la comparación, de las redes sociales. Ahora, en Navidad, prepárense para tenerle hasta en la sopa, porque entre los fanáticos del italiano están los diseñadores Dolce & Gabbana, que lo han escogido una vez más para ponerle cara y cuerpo a su última lanzamiento, la fragancia «K by Dolce & Gabbana». Y aunque en el anuncio lo vean como un conquistador, lo cierto es que es un clásico en ese sentido: se casó en 2015 con Eleonora Brunacci y son padres de tres niños.

-Padre de familia, conoce el éxito en los negocios y arrasa en las redes sociales, ¿en algún momento tiene la sensación de que está viviendo demasiado deprisa?

-Sí, es increíble todo lo que me ha pasado. Cuando miro atrás y veo lo que he construido en mi vida me siento muy orgulloso de quien soy hoy en día: padre, esposo, emprendedor y artista. Estoy exactamente donde querría estar. Y más cosas están por venir. Creo que estoy viviendo al máximo este viaje hasta el siguiente paso. Quién sabe qué pasará después, cuando cumpla 40 años.

-Con seis millones de personas contemplando todo lo que hace, ¿hay algún momento en el que desconecta?

-Tengo claro que no quiero comunicar que la vida digital es la vida real, así que elijo no compartirlo todo. Es muy importante mantener un buen balance entre la vida de las redes sociales y la vida privada. Para mí, por ejemplo, es importante transmitir el mensaje de disfrutar al máximo de los momentos auténticos.

Mariano Di Vaio

- ¿Es de esos que tiene un perfil privado para sus íntimos?

-No, no, yo solo tengo uno. Sigo a jugadores de golf de todo el mundo mientras me relajo mirando Instagram, pero si se trata de la familia, prefiero quedar y pasar tiempo con ellos.

-Se acusa muchas veces a los «influencers» de vender una vida ficticia e, incluso, mostrar más de lo que deberían. Usted, en cambio, prohíbe los teléfonos a la hora de cenar.

-En mi familia, en la mesa durante las cenas, los teléfonos están prohibidos. No quiero que mis hijos o yo perdamos la pista de la vida real. Conectar con ella es muy importante y te permite contar historias reales. El riesgo de las redes sociales es contar historias que no se acercan a la realidad basadas en lo que la gente quiere ver. A largo plazo, no creo que este tipo de mundo resplandeciente y falso triunfe.

Junto con Chiara Ferragni, Mariano di Vaio es una de las referencias en las redes sociales del país transalpino. De hecho, fue uno de los primeros que comenzó de una manera profesional a nivel internacional su carrera como influencer. Su estrategia fue sencilla: apostó por un estilo masculino clásico que se distanciaba del mundo multicolor por el que optaron algunas celebrities para conseguir llamar la atención en las redes sociales. Él habla.

-Las nuevas generaciones, si piensan en Italia, piensan en Chiara Ferragni y en Mariano di Vaio, ¿cuál es su secreto?

-Cada uno somos diferentes, por supuesto, pero tenemos en común el gusto por la moda, somos apasionados y carismáticos, y ponemos el corazón en todo lo que hacemos. Mi secreto es disfrutar de la vida, hacer lo que me gusta, vestir con lo que me siento cómodo y divertirme en el proceso.

-¿Su próxima meta es quizá Hollywood?

-Mi pasión principal es actuar. Me encanta y he estudiado muy duro para ser actor. Dejé mi hogar con dieciocho años para perseguir este sueño, me fui a Nueva York, donde trabajé como modelo para pagarme la escuela de interpretación. Mi objetivo en el futuro es seguir cultivando esta pasión, formando parte del reparto de una gran película...

Mariano Di Vaio con el perfume "K by Dolce & Gabbana"

- Da la sensación de que el lanzamiento de la campaña con Dolce & Gabbana es un toque para animarnos a vivir, a aprovechar el momento. ¿Usted de dónde has sacado las fuerzas para afrontar toda esta situación?

- Viví la cuarentena como todos, encerrado en casa e intentado ser cuidadoso. Después de este momento de la vida tan duro, lo que realmente me ha dado la fuerza es la familia y la fe. Cuando toda mi familia está reunida alrededor de una mesa y todos están sanos, nace en mí una fuerza interior que me da esperanza y seguridad de que todo va a estar bien. Como padre y marido, tengo que decir que mi familia es un remanso de felicidad y amor.

- Dolce & Gabbana y usted parecían destinados a encontrarse

- Ellos representa perfectamente mi concepto de Italia: valores como la familia, la amistad, la autenticidad. Además, son una marca mundialmente reconocida por su elegancia barroca. Tenemos mucho en común: nuestro origen italiano, sus valores, la estética y un fresco e inteligente enfoque hacia la innovación -Dolce&Gabbana aprendió a vivir en un mundo digital, tal y como yo hice-. Y nunca se me olvidará, por ejemplo, cuando me pidieron que desfilara junto a mi mujer. Ella acababa de dar a luz, pero se sentía segura vistiendo un mini vestido negro y yo me quedé anonadado por su sensualidad. Definitivamente, ella sí que es una mujer Dolce&Gabbana.

Mariano Di Vaio con el perfume 'K by Dolce & Gabbana'

- El primer ministro italiano, pidió ayuda a los influencers para concienciar al país por la pandemia de la COVID-19, teniendo en cuenta que son voces que captan la atención de un público al que ya ha que dirigirse de otra manera. ¿Cómo ha vivido la crisis sanitaria este 2020?

-He intentado ser siempre muy cuidadoso y quedarme en casa, en lugar de salir por ahí. Hay que dar ejemplo cumpliendo las advertencias sanitarias. Al final, lo he vivido como cualquier otra persona.