A Mar Torres le da la risa al leer que le vinculan con el polémico Juanjo Sánchez

Experto en levantar polémicas ficticias, lo último del ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, Juanjo Sánchez, intenta colar ahora a los medios de comunicación que podría tener una amistad más que especial con Mar Torres, la ex de Froilán Marichalar, cosa totalmente incierta, tal y como nos asegura una fuente muy cercana a la influencer.

Según esta fuente, “Mar se ha reído muchísimo al leer en una web que está con ese chico. Creo que se encontraron en una ocasión y le pidió hacerse una foto con ella. Nada más. El tal juanjo es un liante. Por lo que hemos descubierto busca protagonismo a costa de lo que sea, está ávido de popularidad y se cree sus propias invenciones. Mar jamás estaría con un tipo como ese”.

Nadie entiende el interés de ese hombre por auto relacionarse con la heredera. La ex novia de Froilán quiere mantenerse al margen de este turbio asunto y, dicen, ya ha hecho llegar a Sánchez mediante un red social que no insista en contar situaciones que son falsas y no tienen razón de ser.