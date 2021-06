La DEUDA de Patricia Conde con Hacienda: 1,88 millones de euros

La Agencia Tributaria ha sacado a la luz su famosa “lista de morosos” en la que figuran los VIP cuya deuda con el fisco es superior al millón de euros. Este año el número de deudores ha descendido a 3.930 pero la cantidad de dinero a pagar alcanza la cifra de 14.200 millones de euros. Entre los nombres de estos morosos figura el de Patricia Conde quien deberá abonar al fisco 1,88 millones. 55 mil euros más que el curso anterior. Ella misma aclaraba de donde procede esta deuda en su cuenta oficial de Instagram hace un par de años, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón a la Agencia y sentenciaba que había defraudado tras una inspección. “Por supuesto que pago mis impuestos en cantidades astronómicas y desde que era una niña”, afirmaba la humorista. “Y no he dejado de pagarlos ni un solo día”. “La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de 10 años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte”, explicaba entonces.

Un año después de dar esta explicación, la presentadora era multada con más de 58 mil euros por haberse deducido de forma irregular unos gastos que hizo en su domicilio como parte de una reforma.

En la actualidad, los retrasos de los pagos han ido causando que su mora sea cada vez mayor cada año, ya que al no abonar el importe se generan recargos e intereses de demora.

La única manera de poner fin a este “calvario” económico sería que Patricia desembolsara los casi dos millones de euros que se le solicitan o llegar a un acuerdo con Hacienda.

Otros famosos endeudados

La monologuista no es la única VIP de la “lista de morosos” de Hacienda. También, Francisco José Ortiz Von Bismarck, hijo de Gunilla Von Bismarck, debe 1.286.741,51 y la actriz Paz Vega, cuya cantidad a pagar asciende ya a 3.081.577,96