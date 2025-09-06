6.000 personas despiden a Armani en el primer día de su capilla ardiente: las celebridades que han dado su último adiós

Más de 6.000 personas hicieron fila hoy para rendir homenaje a Giorgio Armani en la capilla erigida en Via Bergognone, en el Teatro Armani de Milán. Una fila serena y silenciosa logró entrar al edificio de 9:00 a 18:00 para despedir al gran diseñador, fallecido el 4 de septiembre. Las puertas del teatro cerraron hace poco y la capilla volverá a abrir mañana en el mismo horario. El funeral se celebrará el lunes, en estricta privacidad, por deseo de Armani.

El recinto, diseñado por el arquitecto Tadao Ando, abrió sus puertas para que ciudadanos, admiradores y personalidades pudieran despedir al legendario diseñador. El interior del teatro mostraba un ambiente de profunda solemnidad, con el féretro rodeado de un ramo de flores blancas y una iluminación tenue que resaltaba la figura del diseñador. Una pantalla proyectaba su retrato junto a una frase que reflejaba su filosofía de vida.

Un legado que trasciende la moda

Entre los asistentes se encontraban figuras como Donatella Versace, Valeria Mazza y Miguel Ángel Silvestre. Jóvenes estudiantes y milaneses describieron a Armani como el "rey de la moda", destacando su inmensa contribución al mundo del diseño y la cultura italiana. El alcalde de Milán, Beppe Sala, anunció un día de luto oficial y banderas a media asta en reconocimiento a la figura de Armani.

Su muerte no solo representa la pérdida de un diseñador, sino de un empresario visionario cuyo patrimonio empresarial supera los 13.000 millones de euros. Su grupo, que factura aproximadamente 2.300 millones de euros, cuenta con una fundación creada para garantizar su estabilidad y legado a largo plazo.

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, resaltó la contribución de Armani al deporte, recordando sus diseños para los uniformes olímpicos y su propiedad del equipo de baloncesto Olimpia Milano.

Entre los herederos principales se encuentran su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y Pantaleo Dell'Orco, considerado parte fundamental de su círculo familiar y profesional.