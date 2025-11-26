Alba Flores, a corazón abierto sobre su padre: "Puedo estar en paz el resto de mi vida"

La actriz Alba Flores, productora y protagonista del documental dedicado a su padre, “Flores para Antonio”, presentado este miércoles en el Festival In-Edit de Barcelona, confesó ante la prensa que el proyecto ha marcado un punto de inflexión en su vida: “Ha sido un antes y un después para mí. No sabía hasta qué punto necesitaba hacerlo”.

El filme, con dirección de Isaki Lacuesta y Elena Molina y cuyo estreno está previsto para el 28 de noviembre, reconstruye la trayectoria vital y musical de Antonio Flores a través de la mirada de Alba, material doméstico, archivos audiovisuales y las canciones del artista.

Flores explicó que en un inicio su intención era simplemente “hacer un documentalito” sobre su padre, sin imaginar la relevancia que tendría también para el resto de la familia. Añadió que huyó de la idea de crear un producto al uso y buscó, en cambio, un trabajo honesto y artístico.

La intérprete celebró la presencia del documental en In-Edit y el detalle de que el nombre de Antonio Flores comparta cartel con el de John Lennon: “Con eso ya puedo estar en paz el resto de mi vida”, afirmó ante la agencia Europa Press.

Alba Flores durante su llegada al festival de San Sebastián

Comentó además que el proceso le ha permitido “dar pasos en la vida”, como darse cuenta de que nunca había hablado en profundidad con sus tías Lolita y Rosario sobre la figura de su padre. También reconoció que, en un principio, no estaba previsto que ella se convirtiera en el hilo conductor de la película.

Un gremio de artistas

“Somos una familia que funciona como un gremio artístico, es nuestro origen”, señaló Flores al referirse a su entorno, explicando que la fama y la exposición pública quedan en segundo plano porque están acostumbrados a desenvolverse con naturalidad ante el público.

En la misma línea, el codirector Isaki Lacuesta describió a los Flores como una familia donde la frontera entre lo privado y lo público está completamente desdibujada: “Hablan de lo íntimo en prime time con más soltura que en sus propios espacios domésticos, donde siempre están actuando”.

“Es algo rarísimo. Solo me vienen dos familias a la cabeza: los Flores y las monarquías. La diferencia es que en los Borbones todo era impostado y en los Flores todo es genuino. Conversan de cualquier cosa con una franqueza absoluta”, añadió Lacuesta.

Alba Flores destacó que en Lacuesta y Molina encontró la sensibilidad necesaria para llevar esta historia al cine, subrayando que se trató de un proceso muy cuidado, en el que se priorizó que cada participante se sintiera cómodo y que la experiencia resultara también reparadora.

Por su parte, Elena Molina comentó que conocía bien las canciones de Antonio Flores, pero no tanto sus dibujos y collages. Recalcó la magnitud del archivo disponible y aseguró que el material les permitió descubrir nuevas facetas del artista y su alcance creativo.

Flores también expresó que, tras las proyecciones en San Sebastián y Granada, esperaba una reacción emocional del público y tenía la inquietud de que quizá no se percibiera el “valor artístico y musical” de Antonio Flores. Aun así, afirmó que ese reconocimiento sí ha llegado.