Un año después de su retiro, Rafa Nadal vive entre la familia, la academia y los homenajes: así es su nueva vida fuera de las pistas

Rafa Nadal, tras su retiro del tenis profesional, ha iniciado una profunda reinvención personal y profesional. Su decisión de alejarse de las competiciones no significa un distanciamiento del deporte, sino una evolución hacia nuevos horizontes que conjugan su pasión por el tenis, el emprendimiento y la familia.

La despedida de Nadal no fue un punto final, sino un punto de inflexión en su extraordinaria trayectoria deportiva. Su legado trasciende los límites de las canchas, consolidándose como un referente global que continúa inspirando a nuevas generaciones.

Su presencia en el mundo del tenis se mantiene vigente a través de la Rafa Nadal Academy, un proyecto que refleja su compromiso con la formación de jóvenes talentos. Esta institución se ha convertido en un epicentro de desarrollo deportivo y personal, donde su filosofía y experiencia siguen siendo fundamentales.

La llegada de su hijo Miquel ha marcado un punto de inflexión en su vida personal. La paternidad ha redefinido sus prioridades, permitiéndole experimentar una nueva dimensión de realización y equilibrio entre lo profesional y lo familiar.

Nadal ha mantenido una actividad física moderada y estratégica, enfocada en preservar su salud y bienestar. Sus entrenamientos ahora se orientan a proteger sus articulaciones, especialmente rodillas y hombros, con sesiones de gimnasio tres veces por semana que combinan cardio y trabajo de fuerza.

Su red de contactos en el mundo del tenis continúa siendo sólida. Deportistas como Roger Federer y Alexander Zverev han visitado su academia, reforzando su rol como mentor y figura influyente más allá de su etapa como competidor.

Proyectos empresariales y reconocimientos

Los proyectos empresariales de Nadal se han diversificado. Ha lanzado suplementos y un podcast con Cantabria Labs bajo la marca NDL Pro-Health, demostrando su capacidad de innovación y emprendimiento más allá del deporte.

Un hito significativo fue su investidura como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en el primer deportista en recibir tal distinción. Este reconocimiento académico subraya su impacto más allá del ámbito deportivo.

Su fundación continúa trabajando en proyectos sociales, y la Academia sigue siendo un centro de referencia para la formación de jóvenes tenistas. Nadal ha logrado transformar su retiro en una plataforma de crecimiento personal, familiar y profesional, manteniendo intacta su pasión por el tenis y su compromiso con la excelencia.