Así fue la pedida de mano de Travis Kelce que Taylor Swift calificó como impecable: "Lo bordó, un diez"

La cantante Taylor Swift aprovechó su aparición en el programa británico The Graham Norton Show para hablar abiertamente de su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. La artista describió la propuesta de matrimonio como un momento meticuloso y romántico, que calificó con entusiasmo como “10 de 10”.

Durante la entrevista, Swift relató que Kelce había preparado con esmero la sorpresa: un jardín completo instalado en la parte trasera de su casa, que se convirtió en el escenario de la pedida de matrimonio. La cantante resaltó la dedicación de su prometido. Al ser preguntada por los planes de boda, respondió con su habitual astucia: “Lo sabréis”, y precisó que, por el momento, su prioridad es la promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, antes de centrarse en la organización del enlace.

La artista también compartió reflexiones sobre su nuevo trabajo discográfico, concebido en secreto durante su extenso Eras Tour. Según explicó, fue una manera de mantener viva su energía creativa mientras lidiaba con el agotamiento físico de la gira. A diferencia de proyectos anteriores, este álbum refleja una faceta menos introspectiva y más narrativa, con canciones que exploran nuevas tonalidades vocales y recursos interpretativos.

Uno de los momentos más personales de la entrevista fue su referencia a la canción “Opalite”, un tema que tiene un significado especial tanto para su padre, Scott Swift, como para Travis Kelce. La cantante explicó que el proceso de crear ópalos en laboratorio simboliza “hacerse su propia felicidad” y aprender a superar la adversidad.

La velada en el plató londinense estuvo marcada también por la presencia de otros invitados de renombre, como Cillian Murphy y Greta Lee, pero fue Swift quien acaparó la atención con sus anécdotas.