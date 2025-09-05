El biopic de Michael Jackson encuentra una detractora en la hija del cantante: "No me gusta la falta de honestidad"

Es imposible hablar de historia contemporánea de la música sin mencionarle. Su legado sigue siendo reconocido en todo el mundo incluso. Desde el lanzamiento del primer disco de Michael Jackson en 1972 hasta su fallecimiento en 2009, el conocido como Rey del Pop dominó la industria musical como nunca antes lo había conseguido otro artista.

El próximo 2026, la productora Lionsgate estrenará en cines 'Michael', un biopic en el que se narrarán los inicios y posterior estrellato del autor de 'Thriller'. Si bien el proyecto no peca de ambicioso, este cuenta con una detractora importante que ya ha advertido sobre lo que veremos en la película: Paris Jackson.

La hija del cantante, indignada

Para comprender mejor la tensión surgida en torno a la película de Jackson, no hay que remontarse mucho atrás. El actor Colman Domingo, encargado de ponerle rostro y voz a Joe Jackson (padre de Michael), declaraba haber encontrado a la mismísima Paris como "muy colaborativa" durante el proyecto.

La sorpresa llegaba cuando la modelo y actriz salía al paso para desmentir el que en realidad era un falso halago. "No le digas a la gente que fui 'útil' en el rodaje de una película en la que no participé en absoluto", publicaba Jackson en una historia de su perfil de Instagram.

"Les envié mis comentarios sobre lo que me parecía poco honesto o no me convencía, y cuando vi que no lo tuvieron en cuenta, seguí adelante con mi vida", continúa explicando la hija del cantante, después de desvelar que tuvo la oportunidad de leer uno de los primeros borradores del guion del largometraje.

¿Una película demasiado edulcorada?

Aunque no podemos saber con precisión a esos elementos escasos de honestidad a los que Paris Jackson se refiere, sí que hay ciertas pistas en el mensaje de la joven. "Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas. Y al final del día, eso es realmente lo que no me convence. No me gusta la falta de honestidad", arremete la también cantautora.

Las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson siguen siendo objeto de debate casi dos décadas después de su muerte. Dan Reed, director detrás de 'Leaving Neverland', producción que se centra en esa trama, ha criticado que la popularidad del cantante ha sido capaz de sobrevivir a estas controversias.

"Nadie habla de cancelar esta película que glorificará a un hombre que violó a niños", asevera el cineasta. Como colofón a su opinión sobre el proyecto, Reed lamenta que el proyecto no sea fruto de la indignación pese a oler a "deslegitimación e insensibilidad hacia un grupo vulnerable".