Britney Spears comparte una foto desnuda censurada con un emoji de rosa en medio de la creciente preocupación de sus fans

Britney Spears, de 43 años, publicó el 23 de agosto en Instagram una fotografía en la que aparece desnuda, con la espalda hacia la cámara, utilizando únicamente unas botas negras hasta la rodilla. La imagen fue "censurada" con un pequeño emoji de rosa estratégicamente colocado sobre su trasero. En el post, que no incluye pie de foto y tiene desactivada la opción de comentarios, Spears aparece mirando hacia una ventana con los brazos extendidos por encima de la cabeza.

Britney Spears en una nueva foto de Instagram Instagram

La publicación causó un revuelo inmediato: en apenas 14 horas recibió más de 200.000 “me gusta”, reflejando tanto el interés de sus seguidores como la inquietud generalizada por su comportamiento en redes sociales.

Una publicación que provoca debate entre sus seguidores

Este nuevo post llega en el contexto de varias publicaciones recientes por parte de la cantante, entre ellas videos en los que canta y baila, luciendo diferentes atuendos. Uno de esos clips, compartido el 18 de agosto, la muestra bailando en un cuarto abarrotado, cantando “Unfaithful” de Rihanna con un acento británico, mientras se veían perros —e incluso lo que parecían ser excrementos caninos— en el suelo.

El comportamiento exhibido en redes ha generado preocupación entre algunos fans, que expresan inquietud por su bienestar, mientras que otros la defienden, argumentando que Spears solo busca expresarse tras años de control público. Este episodio suma otro capítulo a su intensa relación con las redes sociales desde que terminó su tutela en 2021, destacando cómo cada publicación de Spears sigue despertando análisis sobre su salud mental y su necesidad de privacidad y autoafirmación.